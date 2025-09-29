Giá cà phê tiếp đà tăng, Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông (cũ) có giá cà phê cao gần ngang nhau

Giá cà phê hôm nay 29/9

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trong tuần trước tăng 1,6% (66 USD/tấn), đóng cửa ở mức 4.201 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2,3% (93 USD/tấn), đạt 4.182 USD/tấn.

Tương tự trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng tới 3,7% (13,6 US cent/pound) trong tuần trước, đạt 378,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 3,7% (12,7 US cent/pound), lên mức 358,9 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 115.300 – 116.700 đồng/kg, ghi nhận mức tăng thêm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 116.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 116.300 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 115.300 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 116.700 đồng/kg.

Tuần qua, giá cà phê đã biến động mạnh khi tăng, khi giảm liên tục với biên độ cao và không rõ xu hướng khiến người kinh doanh bối rối. Thời tiết ở Tây Nguyên gần đây mưa thường xuyên, cũng ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch cũng như sản lượng cà phê vụ tới. Nếu mức độ ảnh hưởng lớn có thể làm giảm tiến độ vụ thu hoạch và chất lượng của việc thu hái. Yếu tố này sẽ giúp cà phê tăng trong ngắn hạn.

Giá cà phê Arabica và Robusta trên thị trường thế giới tăng mạnh do nguồn cung toàn cầu thiếu hụt, trong khi cà phê Robusta Việt Nam được đánh giá có chất lượng vượt trội, tạo lợi thế xuất khẩu.

Thêm tín hiệu tích cực, Liên minh châu Âu (EU) vừa quyết định lùi thời hạn áp dụng Quy định chống phá rừng (EUDR) sang ngày 30/12/2026, thay vì 2024 như kế hoạch ban đầu.

Brazil là nhà sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, trong khi Colombia đứng thứ ba. Tuy nhiên, hạt cà phê Colombia thường được bán với giá cao hơn so với hợp đồng Arabica giao dịch trên sàn New York, do được đánh giá có chất lượng vượt trội, trong khi cà phê Brazil thường được giao dịch với giá thấp hơn.

Ngành cà phê Colombia đang gặp khó khăn khi hạt cà phê Brazil tràn vào nước này để né tránh mức thuế cao của Mỹ, do đó, người dân trồng cà phê Colombia kêu gọi siết chặt kiểm soát nhập khẩu.

Giới phân tích nhận định, triển vọng thị trường cà phê toàn cầu trong ngắn hạn sẽ tiếp tục khó đoán, phụ thuộc vào thời tiết tại Việt Nam và Brazil, diễn biến thương mại Mỹ – Brazil, cũng như lượng tồn kho thấp kỷ lục trên các sàn quốc tế.

Xuất khẩu cà phê của Brazil sang Mỹ tiếp tục giảm mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% từ đầu tháng 8. Mỹ không còn là thị trường lớn nhất của Brazil khi kim ngạch xuất khẩu tháng 8 giảm 46% so với cùng kỳ, và tiếp tục giảm thêm 20% tính đến ngày 19/9.

Mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa từ Brazil, quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, đã làm đảo lộn thị trường cà phê toàn cầu, đẩy giá tăng cao.

Trong ngắn hạn đến trung hạn, những hạn chế về thuế có thể mang lại lợi ích cho nông dân sản xuất, vốn được hưởng lợi từ giá cao, nhưng các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng các nhà xuất khẩu, nhà rang xay và người tiêu dùng lại đang chịu thiệt hại.