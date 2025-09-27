Giá cà phê đồng loạt tăng mạnh phiên cuối tuần, cà phê bán ra ở Đắk Nông (cũ) vọt lên cao nhất

Giá cà phê hôm nay 27/9

Ngày 26/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn giao dịch London đạt 4.201 USD/tấn, tăng 2,61% (107 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2,45% (100 USD/tấn), đạt 4.182 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tiếp tục tăng 2,02% (7,5 US cent/pound) so với phiên trước đó, đạt 378,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 2,12% (7,45 US cent/pound), lên mức 358,9 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 114.300 – 115.700 đồng/kg, tăng mạnh 2.100 – 2.700 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 115.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 115.300 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 114.300 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 115.700 đồng/kg.

Những ngày giữa tháng 9/2025, giá cà phê Robusta giảm nhẹ, trong khi giá cà phê Arabica tăng. Cụ thế: Giá cà phê Robusta giảm nhẹ trong bối cảnh cung - cầu ổn định. Sản lượng cà phê Robusta từ các nước châu Á, đặc biệt là Việt Nam ổn định, trong khi nhu cầu cà phê Robusta để sản xuất cà phê hòa tan tăng trưởng đều đặn, nhưng chưa đủ mạnh để làm thay đổi mặt bằng giá hiện tại.

Trái lại, giá cà phê Arabica tăng do thời tiết tại Brazil không thuận lợi, làm gia tăng lo ngại về sản lượng sụt giảm, qua đó gây áp lực lên giá. Cùng với đó, đồng Real Brazil mạnh lên so với đồng USD khiến nông dân hạn chế bán ra, làm nguồn cung càng thêm khan hiếm.

Bên cạnh đó, tồn kho cà phê Arabica do ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1,5 năm, còn 576.753 bao vào thứ Sáu. Tồn kho cà phê Robusta trên ICE cũng giảm xuống mức thấp nhất trong gần 1,8 tháng, còn 6.464 lô. Ngoài các yếu tố cơ bản, thị trường còn được hỗ trợ bởi Fed cắt giảm lãi suất và tác động từ chính sách thuế quan của Hoa Kỳ áp lên hàng hóa Brazil.

Công ty phân tích BMI cho biết trong một báo cáo: Giá đã phục hồi, do được thúc đẩy bởi kỳ vọng tồn kho do ICE chứng nhận sẽ thắt chặt hơn, sau khi Mỹ áp mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Brazil.

Việc Mỹ áp thuế 50% đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil đã dẫn đến tình trạng rút kho mạnh trên sàn ICE, trở thành yếu tố hỗ trợ giá cà phê.