Dấy lên một thỏa thuận thương mại Mỹ - Brazil, giá cà phê quay đầu giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay 24/9

Ngày 24/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn giao dịch London quay đầu giảm mạnh 3,79% (162 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 4.118 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 3,52% (149 USD/tấn), đạt 4.079 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng giảm mạnh 4,18% (15,4 US cent/pound) so với phiên trước đó, đạt 351,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 3,12% (10,9 US cent/pound), còn 337 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 110.500 – 111.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 111.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 111.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 110.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 111.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm mạnh trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gặp Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, làm dấy lên hy vọng về tiến triển trong một thỏa thuận thương mại.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 8 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,2 triệu tấn cà phê, giảm gần 10% về sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu đạt hơn 3,7 tỷ USD, tăng gần 15% nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng mạnh, đạt xấp xỉ 3.100 USD/tấn và là mức cao nhất trong nhiều năm.

Giá bán cao theo đó đã giúp nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cà phê đạt kết quả khả quan. Song nỗi lo lớn nhất vẫn là sự thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu.

Tuy nhiên theo nhiều dự báo, nếu giữ được đà này, doanh nghiệp cà phê có thể tiếp tục thu được lợi nhuận cao trong phần còn lại của năm, nhưng cần theo dõi chặt các yếu tố như biến động giá quốc tế, chi phí vận chuyển, tỷ giá, thuế quan.

Ngoài xuất khẩu, thị trường nội địa cũng được xem là “cánh tay thứ hai” để nâng cao vị thế cà phê Việt. Với hơn 100 triệu dân, mức tiêu thụ cà phê bình quân đầu người tại Việt Nam đang đạt khoảng 2,5 - 3 kg/năm, thấp hơn nhiều so với mức 6 - 8 kg/năm của châu Âu, nhưng tốc độ tăng trưởng khá nhanh.

Dự báo, xuất khẩu cà phê Việt Nam trong những tháng cuối năm 2025 tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng khả quan. Sau 8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 6,5 tỷ USD, với đà tăng trưởng hiện tại, xuất khẩu toàn niên vụ 2024–2025 được kỳ vọng đạt khoảng 8,0 tỷ USD, thiết lập mốc lịch sử mới.

Bước sang niên vụ 2025–2026, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), triển vọng tích cực hơn khi sản lượng dự kiến tăng khoảng 7%, vượt 31 triệu bao, trong đó 24,6 triệu bao dành cho 4 Dự báo xuất khẩu. Đáng chú ý, cơ cấu xuất khẩu đang chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu như cà phê hòa tan và rang xay, góp phần không chỉ nâng cao giá trị gia tăng mà còn mở ra dư địa lợi nhuận bền vững hơn.

Trong những tháng cuối năm 2025, hoạt động xuất khẩu cà phê bước vào giai đoạn tăng tốc nhằm hoàn tất kỷ lục mới, đồng thời tạo tiền đề cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo, qua đó củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm sản xuất và cung ứng cà phê quan trọng của thế giới.