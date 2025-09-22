Giá cà phê khó đoán nhất từ trước đến nay bởi các yếu tố bất định quá lớn

Giá cà phê hôm nay 22/9

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm mạnh 10,1% (466 USD/tấn) trong tuần trước, đóng cửa ở mức 4.135 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 9,7% (438 USD/tấn), còn 4.089 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng giảm 8% (31,6 US cent/pound) trong tuần trước, về mốc 365,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 9,4% (36,1 US cent/pound), đạt 346,2 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 111.500 – 112.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 112.000 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 111.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 111.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 112.200 đồng/kg.

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho biết niên vụ cà phê 2025/26 khó đoán nhất từ trước đến giờ bởi các yếu tố bất định quá lớn.

Sự suy giảm giá cà phê tuần qua diễn ra trong bối cảnh thị trường giao dịch nội địa khá ảm đạm. Nhiều doanh nghiệp và thương nhân chọn đứng ngoài, chờ đợi thông tin rõ ràng hơn khi vụ thu hoạch mới ở Tây Nguyên dự kiến bắt đầu vào tháng tới. Một số hộ nông dân đã chào bán cà phê mới, nhưng lượng hàng còn hạn chế, khiến cung - cầu đều chững lại.

Việt Nam dự kiến sẽ thu hoạch vụ cà phê lớn nhất trong bốn năm qua nhờ lượng mưa thuận lợi, điều này có thể giảm bớt tình trạng nguồn cung khan hiếm và gây áp lực giảm lên giá cà phê toàn cầu. Theo ước tính, sản lượng cà phê của Việt Nam được dự báo sẽ tăng lên 1,76 triệu tấn trong niên vụ 2025/26. Con số này cao hơn 6% so với năm ngoái, tương đương khoảng 29,4 triệu bao (loại 60kg). Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) nhận định, đây sẽ là vụ thu hoạch cao nhất của Việt Nam kể từ niên vụ 2021/22. USDA dự báo sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ 2025/26 đạt 31 triệu bao. Các ước tính trong khảo sát dao động từ 1,62 triệu tấn - 1,9 triệu tấn, tương đương 27 triệu - 32 triệu bao.

Việt Nam là nước sản xuất Robusta lớn nhất thế giới – loại cà phê thường được sử dụng trong cà phê hòa tan và espresso. Nguồn cung cà phê dồi dào hơn được đưa ra thị trường có thể giúp bù đắp tình trạng thiếu hụt toàn cầu sau hai niên vụ kém khả quan, đồng thời góp phần hạ nhiệt giá cà phê đã tăng vọt 42% trong tháng trước.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 8/2025 đạt 84,1 nghìn tấn, trị giá 460,0 triệu USD, giảm 17,6% về lượng và giảm 17,2% về trị giá so với tháng 7/2025, nhưng tăng 11,1% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với tháng 8/2024.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 8/2025 giảm nhẹ so với tháng trước chủ yếu do yếu tố mùa vụ và nhu cầu nhập khẩu tạm thời chững lại khi nhiều đối tác đã tích trữ hàng từ trước. Giá cà phê duy trì ở mức cao khiến khách hàng trì hoãn mua hàng, trong khi chi phí logistics và vận tải biến động tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 1,15 triệu tấn, trị giá 6,50 tỷ USD, tăng 8,6% về lượng và tăng 61,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Về giá: Tháng 8/2025, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng 0,4% so với tháng 7/2025 và tăng 3,7% so với tháng 8/2024, lên mức 5.472 USD/tấn. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, giá trung bình xuất khẩu cà phê ở mức 5.657 USD/tấn, tăng 48,4% so với cùng kỳ năm 2024.