Giá cà phê lao dốc cực mạnh, điều gì đang xảy ra?

Giá cà phê hôm nay 20/9

Ngày 20/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn giao dịch London giảm mạnh 7,02% (312 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống chỉ còn 4.135 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 7,07% (311 USD/tấn), đạt 4.089 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng giảm 4,07% (15,55 US cent/pound) so với phiên trước đó, về mốc 365,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 4,15% (15 US cent/pound), đạt 346,2 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 110.800 – 111.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 111.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 111.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 110.800 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 111.500 đồng/kg.

Hai Hạ nghị sĩ Mỹ, ông Ro Khanna và ông Don Bacon, dự kiến trong ngày 19/9 (giờ địa phương, tức ngày 20/9 giờ Việt Nam) sẽ cùng trình một dự luật đề xuất miễn thuế hoàn toàn cho các sản phẩm cà phê nhập khẩu.

Dự luật này sẽ miễn trừ mọi loại thuế được áp đặt sau ngày 19/1/2025 cho các loại cà phê nhập khẩu, bao gồm cà phê rang và đã khử caffein, cũng như vỏ cà phê và các sản phẩm thay thế có chứa cà phê.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh giá cà phê tại Mỹ đang tăng vọt sau khi Brazil đã gần như ngừng xuất khẩu sang đây sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% lên nước này vào cuối tháng 7. Quốc gia Nam Mỹ này từng cung cấp tới 1/3 lượng cà phê cho thị trường Mỹ.

Các đại lý trong nước trước đó đã cảnh báo nguy cơ giảm sâu vì giá nội địa thường tăng chậm nhưng lại giảm nhanh hơn so với sàn quốc tế. Người mua nước ngoài không còn chấp nhận giá giao ngay cao, mà chỉ ký hợp đồng xa với mức trừ lùi sâu. Thông thường, chênh lệch giữa giá mua - bán cà phê chỉ khoảng 500 đồng/kg. Tuy nhiên, với mức biến động tới vài ngàn đồng mỗi ngày, nhiều doanh nghiệp buộc phải tạm ngưng giao dịch để giảm rủi ro.

Theo các chuyên gia, lượng dự trữ lớn của người trồng cùng với vụ mùa mới từ Việt Nam vào tháng 10 tới, có thể gây áp lực lên giá cà phê Robusta trong tương lai.

Cooxupe - Hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil, cho biết nông dân của họ đã thu hoạch được 98,9% vụ mùa năm 2025 tính đến ngày 12/9, tăng so với mức 97% của tuần trước và cao hơn mức 97,3% được báo cáo cùng kỳ năm ngoái.



Conab - Công ty Cung ứng Quốc gia Brazil, điều chỉnh giảm dự báo sản lượng cà phê cho niên vụ 2025/26. Theo ước tính mới, sản lượng sẽ đạt 55,2 triệu bao (loại 60kg), thấp hơn so với mức 55,7 triệu bao trong dự báo trước đó. Dù giảm nhẹ, sản lượng vẫn được dự báo tăng 1,8% so với niên vụ 2024/25.

Theo ICO, sau khi tăng vào tháng trước, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 7/2025 giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 11,6 triệu bao. Lũy kế 10 tháng đầu niên vụ 2024/25 (từ tháng 10/2024 - tháng 7/2025), xuất khẩu đạt 115,6 triệu bao, giảm 0,3% so với cùng kỳ niên vụ trước.