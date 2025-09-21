Giá cà phê có tuần giảm mạnh, mất gần 10.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 21/9

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa tuần qua đạt 4.135 USD/tấn, giảm mạnh 10,1% (466 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 9,7% (438 USD/tấn), còn 4.089 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng giảm 8% (31,6 US cent/pound) trong tuần qua, về mốc 365,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 9,4% (36,1 US cent/pound), đạt 346,2 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 110.800 – 111.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 111.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 111.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 110.800 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 111.500 đồng/kg.

Giá cà phê giảm mạnh vào phiên giao dịch thứ Sáu xuống mức thấp nhất trong 1 tháng qua sau khi tờ Washington Post đưa tin các nhà lập pháp Hoa Kỳ đưa ra dự luật miễn thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm cà phê.

Mức thuế 50% áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Brazil vào Hoa Kỳ đã dẫn đến lượng cà phê tồn kho của thị trường ICE giảm mạnh, một yếu tố hỗ trợ giá cà phê. Lượng cà phê tồn kho Arabica do ICE theo dõi đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 17 tháng qua ở mức 654.224 bao vào thứ Sáu. Lượng Robusta tồn kho trên sàn cũng giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 tháng là 6.464 lô vào cùng ngày. Các nhà nhập khẩu Mỹ đang hủy các hợp đồng mua cà phê hạt từ Brazil do mức thuế 50% vì vậy làm thắt chặt nguồn cung vào Mỹ.

“Tại sao chúng ta lại đánh thuế công dân Mỹ đối với thứ mà chúng ta thậm chí không trồng? Thật vô lý,” một nhà lập pháp Hoa Kỳ nói.

Rất ít nơi ở Hoa Kỳ có đất đai và khí hậu phù hợp để trồng cà phê, khiến người Mỹ phải phụ thuộc vào hạt cà phê nhập khẩu từ các quốc gia như Brazil, Colombia, Nicaragua và Việt Nam. Các quốc gia này hiện phải đối mặt với mức thuế lần lượt là 50%, 10%, 18% và 20%.

Dữ liệu kinh tế cho thấy những mức thuế quan này đã ảnh hưởng đến giá cà phê: Chi phí đã tăng gần 21% kể từ thời điểm này năm ngoái, theo chỉ số giá tiêu dùng.

Cà phê là một trong những mặt hàng tiêu dùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thuế quan của Tổng thống Trump.

Đây là một sự thay đổi được cảm nhận trong hàng triệu hộ gia đình: Theo Hiệp hội Cà phê Quốc gia, hai phần ba người Mỹ trưởng thành uống cà phê mỗi ngày.