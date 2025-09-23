Giá cà phê hồi phục sau 4 phiên giảm liên tiếp, nguồn cung vụ mới quyết định xu hướng giá

Giá cà phê hôm nay 23/9

Ngày 22/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn giao dịch London tăng 3,51% (145 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 4.280 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 3,4% (139 USD/tấn), đạt 4.228 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng nhẹ 0,48% (1,75 US cent/pound) so với phiên trước đó, đạt 368,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 0,69% (2,4 US cent/pound), đạt 348,65 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 113.500 – 114.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 114.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 114.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 113.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 114.500 đồng/kg.

Lo ngại mưa lớn được dự báo tại khu vực Tây Nguyên có thể gây ảnh hưởng đến quả cà phê đang bước vào giai đoạn phát triển cuối cùng trước mùa thu hoạch. Bên cạnh đó, tình trạng khô hạn tại Brazil và tồn kho giảm xuống mức thấp cũng góp phần hỗ trợ giá.Việc các thương nhân và nông dân chờ đợi vụ mùa mới cho thấy nguồn cung từ vụ thu hoạch tới sẽ là yếu tố quyết định giá trong nước. Nếu sản lượng tốt, giá có thể được điều chỉnh ổn định hơn.

Dẫn nguồn Báo Người Lao Động, dù thị trường cà phê đang trong xu thế có lợi cho người bán nhưng các hoạt động xúc tiến thương mại của cà phê Việt Nam vẫn được tổ chức liên tục để đa dạng hóa thị trường, từng bước xây dựng thương hiệu cà phê Việt ra thế giới.

Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột sẽ tham gia Lễ hội Cà phê Việt – Trung lần thứ nhất năm 2025, diễn ra từ ngày 26-28/9/2025 thành phố Mông Tự, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tại đây, Hiệp hội sẽ quảng bá cà phê Buôn Ma Thuột – sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam và hơn 32 quốc gia trên thế giới nói riêng và cà phê đặc sản Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Qua đó, khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới.

Những ngày giữa tháng 9/2025, giá cà phê Robusta giảm nhẹ, trong khi giá cà phê Arabica tăng. Cụ thế:

Giá cà phê Robusta giảm nhẹ trong bối cảnh cung - cầu ổn định. Sản lượng cà phê Robusta từ các nước châu Á, đặc biệt là Việt Nam ổn định, trong khi nhu cầu cà phê Robusta để sản xuất cà phê hòa tan tăng trưởng đều đặn, nhưng chưa đủ mạnh để làm thay đổi mặt bằng giá hiện tại.

Trái lại, giá cà phê Arabica tăng do thời tiết tại Brazil không thuận lợi, làm gia tăng lo ngại về sản lượng sụt giảm, qua đó gây áp lực lên giá. Cùng với đó, đồng Real Brazil mạnh lên so với đồng USD khiến nông dân hạn chế bán ra, làm nguồn cung càng thêm khan hiếm. Bên cạnh đó, tồn kho cà phê Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 16 tháng, chỉ còn 669.991 bao và tồn kho Robusta xuống còn 6.557 lô.

Ngoài các yếu tố cơ bản, thị trường còn được hỗ trợ bởi Fed cắt giảm lãi suất và tác động từ chính sách thuế quan của Hoa Kỳ áp lên hàng hóa Brazil. Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê Arabica có khả năng vượt ngưỡng 430 cent/pound.