Thị trường hạt tiêu ở trạng thái giằng co, giá khó tăng mạnh trong ngắn hạn

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (22/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 147.000 – 150.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 150.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 150.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 147.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 147.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 147.000 - 149.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (22/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.027 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.600 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.700 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.957 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Theo các chuyên gia, thị trường hạt tiêu hiện ở trạng thái giằng co, giá khó tăng mạnh trong ngắn hạn do nhu cầu quốc tế chưa thực sự bứt phá. Tuy nhiên, từ cuối 2025 sang đầu 2026, giá hạt tiêu sẽ có xu hướng tăng khi nguồn cung toàn cầu giảm 10 - 15%, tồn kho xuống mức thấp, trong khi nhu cầu ổn định tại Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ. Nếu duy trì chiến lược đa dạng hóa thị trường và nâng cao chất lượng chế biến, giá tiêu Việt Nam có thể đạt 240.000 - 250.000 đồng/kg.

Cung ứng toàn cầu không dư thừa do nhiều quốc gia hạn chế xuất khẩu. Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam giảm nhập khẩu tiêu thô để tái xuất, khiến nguồn cung trong nước càng khan hiếm. Với vị thế là quốc gia xuất khẩu hạt tiêu số một thế giới, chiếm trên 55% thị phần toàn cầu, Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục hưởng lợi. Dù vậy, để duy trì và mở rộng thị phần, ngành hạt tiêu cần chú trọng hơn tới nâng cao chất lượng, sản xuất bền vững và đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào một số khách hàng truyền thống.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, trong tháng 8/2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 21,45 nghìn tấn, trị giá 140,3 triệu USD, giảm 0,2% về lượng và giảm 1,3% về trị giá so với tháng 7/2025, nhưng tăng 10,5% về lượng và tăng 20,2% về trị giá so với tháng 8/2024.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 166,1 nghìn tấn, trị giá 1,129 tỷ USD, giảm 9,6% về lượng, nhưng tăng 28,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 8/2025 đạt 6.539 USD/tấn, tăng 1,1% so với tháng 7/2025 và tăng 8,8% so với tháng 8/2024. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 6.803 USD/tấn, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2024.

Hiện hàng tồn kho hạt tiêu trong nước có xu hướng giảm do cuối vụ thu hoạch, trong khi nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam được dự báo sẽ tăng lên, hỗ trợ giữ giá ở mức cao trong thời gian tới. Đặc biệt là khi các doanh nghiệp Việt Nam có kế hoạch giảm nhập khẩu hạt tiêu thô về chế biến và tái xuất khẩu sang Hoa Kỳ do mức thuế quan lên tới 40% đối với hàng hóa trung chuyển.