Lượng tồn kho không còn nhiều, giá tiêu vững ở mức cao

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (16/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 148.000 – 151.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 151.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 151.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 148.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 148.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 148.000 - 150.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (16/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil tăng, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.101 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.600 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.700 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.062 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Giá hạt tiêu trong nước ổn định quanh mức 148.000 – 151.000 đồng/kg. Lượng tồn kho trong dân không còn nhiều nên giá tiêu vẫn giữ ở mức cao tại các vùng trồng. Các doanh nghiệp xuất khẩu dự báo giá hạt tiêu trong thời gian tới sẽ còn biến động tùy thuộc diễn biến thời tiết ở vùng trồng cũng như nhu cầu nhập khẩu của các thị trường lớn.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường được cho là tiếp tục thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp nhờ sự quan tâm của khách hàng quốc tế và tình trạng cung ứng hạn chế ở một số nước sản xuất chủ lực.

Theo đánh giá của ngành chức năng, mặc dù có những thách thức về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và cạnh tranh gay gắt, ngành hạt tiêu Việt Nam đã và đang chủ động chuyển hướng sang sản xuất xanh, phát triển vùng nguyên liệu sạch đạt chuẩn quốc tế. Đây không chỉ là yêu cầu để thâm nhập sâu hơn vào thị trường khó tính như Mỹ, mà còn là xu hướng tất yếu để phát triển bền vững.

Với sự đồng hành của Chính phủ, các bộ ngành và các doanh nghiệp, hạt tiêu Việt Nam có nhiều cơ hội để tiếp tục củng cố và mở rộng vị thế trên thị trường toàn cầu.

Dẫn nguồn DN&KD, trong giai đoạn từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Bỉ đã nhập khẩu 660 tấn hạt tiêu. Hà Lan là nhà cung cấp lớn nhất với 201 tấn, tiếp theo là Đức, Việt Nam, Tây Ban Nha và Madagascar.