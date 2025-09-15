Giá tiêu chững lại chờ tín hiệu mới từ thị trường

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (14/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 148.000 – 151.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 151.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 151.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 148.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 148.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 148.000 - 150.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (14/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.074 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.700 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.024 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Cục Xuất nhập khẩu nhận định, để duy trì tăng trưởng xuất khẩu, các doanh nghiệp cần tập trung nâng cao chất lượng, đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe từ các thị trường cao cấp. Hạt tiêu Việt Nam đang có lợi thế kép: Giá tiêu nội địa tăng, xuất khẩu giữ vững nhịp độ, trong khi nhu cầu quốc tế vẫn ổn định. Đây được xem là tín hiệu tích cực sau nhiều năm thị trường hạt tiêu biến động mạnh.

Tuy nhiên, để duy trì vị thế bền vững, Cục Xuất nhập khẩu cho rằng ngành cần có chiến lược dài hạn về chế biến, xây dựng thương hiệu và đa dạng thị trường, thay vì chỉ dựa vào xuất khẩu thô. Trong ngắn hạn, xu hướng tăng giá được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ người trồng tiêu và tạo động lực mới cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong những tháng cuối năm 2025.

Mưa đã dần suy giảm tại các vùng trồng tiêu tại Việt Nam. Quá trình ra hoa và đậu quả đang diễn ra tại nhiều khu vực Tây Nguyên. Nhiều nơi mưa đến sớm hơn bình thường, dẫn tới hiện tượng ra hoa không đồng đều và cây phát triển lá nhiều hơn.

Áp lực bán giảm khi vụ thu hoạch giữa năm tại miền Nam Brazil đã hoàn tất. Mặc dù vẫn còn lượng tồn kho tại Việt Nam và Brazil, nông dân và thương nhân không vội bán ra. Đồng thời, hoạt động mua mang tính đầu cơ cùng nhu cầu gia tăng từ Trung Quốc đã góp phần hỗ trợ giá.

Xuất khẩu hạt tiêu của Brazil trong 8 tháng đầu năm 2025 tăng mạnh, cả về lượng (26,8%) và giá trị (95,1%) so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, Brazil đang đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường lớn như Việt Nam và Đức. Ngược lại, nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ lại sụt giảm, giảm 6,5% trong 7 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi giá nội địa có phần giảm, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt là đối với các loại tiêu đen xuất khẩu. Một số loại tiêu xuất khẩu đạt mức khoảng 6.800 USD/tấn, vượt lên dẫn đầu thị trường thế giới. Thị trường quốc tế ghi nhận nhu cầu nhập khẩu tăng, đặc biệt từ các đơn hàng cho mùa lễ hội cuối năm.