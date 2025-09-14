Xuất khẩu tiêu sẽ là lực đỡ chính cho giá tiêu khi nhu cầu tăng cao từ các thị trường lớn

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (14/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 148.000 – 151.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 151.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 151.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 148.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 148.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 148.000 - 150.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (14/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.074 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.700 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.024 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu trong nước giảm tuần này nhưng giá tiêu xuất khẩu lại tăng 100 – 430 USD/tấn. Xuất khẩu tiêu được kỳ vọng sẽ là lực đỡ chính cho giá hạt tiêu Việt Nam, khi nhu cầu tăng cao từ các thị trường lớn.

Trong khi giá nội địa có phần giảm, giá xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt là đối với các loại tiêu đen xuất khẩu. Một số loại tiêu xuất khẩu đạt mức khoảng 6.800 USD/tấn, vượt lên dẫn đầu thị trường thế giới. Thị trường quốc tế ghi nhận nhu cầu nhập khẩu tăng, đặc biệt từ các đơn hàng cho mùa lễ hội cuối năm.

Với việc Indonesia và Brazil tiến đến đỉnh điểm vụ thu hoạch, nửa cuối năm 2025 có thể chứng kiến sự tham gia tích cực hơn từ cả ba nguồn cung chính trên thị trường xuất khẩu . Xuất khẩu tiêu ròng của Việt Nam sụt giảm trong những tháng đầu năm 2025 trong khi vụ mùa thuận lợi có thể phản ánh chiến lược giữ hàng tồn kho nhằm ứng phó với những biến động của thị trường.

Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ đang cho thấy sự phục hồi trở lại, đạt 9.183 tấn vào tháng 6, tăng 14,1% so với tháng trước và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Mỹ nhập khẩu hồ tiêu chủ yếu từ Việt Nam đạt 7.372 tấn, chiếm 80,3% và tăng 19,5% so với tháng trước.

Sau giai đoạn trầm lắng trong quý II, giá tiêu trên thị trường thế giới đang có tín hiệu khởi sắc trở lại. Giá tiêu thế giới biến động trái chiều trong tháng 7, với sự điều chỉnh giảm tại Indonesia và Malaysia, nhưng tăng 0,9% tại Brazil và 5,9 – 6,3% ở Việt Nam. Bước sang tháng 8, thị trường đồng loạt tăng tại các quốc gia sản xuất hàng đầu.

Theo Hiệp hội tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), tình hình thời tiết ở khu vực Tây Nguyên đang khá thuận lợi, không có gì quá bất thường, khác hẳn với thời điểm này của năm ngoài khi mưa quá nhiều. Điều này giúp quá trình trổ hoa thuận lợi. Do đó, sản lượng của niên vụ 2025 - 2026 có thể tăng khoảng 10% lên 190.000 - 193.000 tấn.

Trong 7 tháng đầu năm, nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 31.472 tấn, tổng kim ngạch 195,4 triệu USD, tăng 58,5% về lượng và tăng 143,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hồ tiêu trong cùng thời gian đạt 144.671 tấn, trị giá 989,8 triệu USD, giảm 12% về lượng nhưng tăng 29,7% về trị giá so với cùng kỳ.

Dù Mỹ đã chính thức áp thuế quan 20% đối với hàng hóa Việt Nam, giá tiêu trong nước vẫn ghi nhận đà phục hồi và duy trì ở mức cao.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo giá tiêu toàn cầu sẽ tăng trong nửa cuối năm 2025. Mặc dù thị trường hiện đang trong giai đoạn “tạm dừng” do chính sách thuế phức tạp và tâm lý mua hàng chậm lại, nhưng nhu cầu mua thêm từ các thị trường lớn, đặc biệt là Mỹ, dự kiến sẽ tăng mạnh trở lại trong quý IV/2025 và quý I/2026, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu tiêu của Việt Nam tăng.