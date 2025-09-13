Giá tiêu ổn, đơn hàng từ Mỹ sẽ tăng mạnh nhờ hoạt động tích trữ cho mùa cao điểm

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (13/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 148.000 – 151.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 151.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 151.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 148.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 148.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 148.000 - 150.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (13/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.074 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.700 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.024 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Trong khi giá nội địa có phần giảm, giá xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ở mức cao, đặc biệt là đối với các loại tiêu đen xuất khẩu. Một số loại tiêu xuất khẩu đạt mức khoảng 6.800 USD/tấn, vượt lên dẫn đầu thị trường thế giới. Thị trường quốc tế ghi nhận nhu cầu nhập khẩu tăng, đặc biệt từ các đơn hàng cho mùa lễ hội cuối năm.

Dự báo của Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), dù quý III/2025 có thể gặp khó khăn, song từ quý IV/2025 đến quý I/2026, đơn hàng từ Mỹ sẽ tăng mạnh nhờ hoạt động tích trữ cho mùa cao điểm.

Nguồn cung trong nước đang dần cạn kiệt bởi vụ thu hoạch đã kết thúc từ tháng 5 và phần lớn nông dân đã bán ra. Lượng hàng tồn kho không còn nhiều, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn phải tích cực thu mua để hoàn thành các đơn hàng đã ký. Giá hạt tiêu trong vài ngày tới có khả năng tiếp tục nhích lên. Khu vực Tây Nguyên được dự báo sẽ dẫn đầu đợt tăng giá nhờ nhu cầu thu mua mạnh từ các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Số liệu thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho thấy, Việt Nam đã nhập khẩu 3.052 tấn hạt tiêu các loại trong tháng 8/2025 (gồm 2.873 tấn tiêu đen và 179 tấn tiêu trắng), với kim ngạch đạt 19,9 triệu USD; giảm 3,9% về lượng và giảm 6,5% về kim ngạch so với tháng 7/2025.

Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu 34.524 tấn hạt tiêu, với tổng kim ngạch đạt 215,3 triệu USD; tăng 61,7% về lượng và tăng 143,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024. Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tính đến hết tháng 8/2025 đạt 166.510 tấn các loại, thu về 1,128 tỷ USD; giảm 9,4% về lượng nhưng tăng 28% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2024 là năm thành công của xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam với kim ngạch kỷ lục 1,32 tỷ USD. Năm 2025 được đánh giá là năm khả quan đối với ngành hạt tiêu Việt Nam. Với 8 tháng đã qua, xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam hứa hẹn tiếp tục lập kỷ lục mới.