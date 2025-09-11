Giá tiêu trong nước duy trì ở mức cao, giá tiêu Việt Nam xuất khẩu tăng rất mạnh

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (11/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 150.000 - 153.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 153.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 153.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 150.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 151.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 150.000 - 152.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 150.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (11/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil giảm, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay tăng với tiêu trắng và tăng với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.079 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.700 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.031 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Dự báo của Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), dù quý III/2025 có thể gặp khó khăn, song từ quý IV/2025 đến quý I/2026, đơn hàng từ Mỹ sẽ tăng mạnh nhờ hoạt động tích trữ tiêu cho mùa cao điểm.

Mưa đã dần suy giảm tại các vùng trồng tiêu tại Việt Nam. Quá trình ra hoa và đậu quả đang diễn ra tại nhiều khu vực Tây Nguyên. Nhiều nơi mưa đến sớm hơn bình thường, dẫn tới hiện tượng ra hoa không đồng đều và cây phát triển lá nhiều hơn.

Áp lực bán giảm khi vụ thu hoạch giữa năm tại miền Nam Brazil đã hoàn tất. Mặc dù vẫn còn lượng tồn kho tại Việt Nam và Brazil, nông dân và thương nhân không vội bán ra. Đồng thời, hoạt động mua mang tính đầu cơ cùng nhu cầu gia tăng từ Trung Quốc đã góp phần hỗ trợ giá.

Xuất khẩu hạt tiêu của Brazil trong 8 tháng đầu năm 2025 tăng mạnh, cả về lượng (26,8%) và giá trị (95,1%) so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, Brazil đang đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường lớn như Việt Nam và Đức. Ngược lại, nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ lại sụt giảm, giảm 6,5% trong 7 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn cung trong nước đang dần cạn kiệt bởi vụ thu hoạch đã kết thúc từ tháng 5 và phần lớn nông dân đã bán ra. Lượng hàng tồn kho không còn nhiều, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn phải tích cực thu mua để hoàn thành các đơn hàng đã ký.

Theo nhận định của Cục Xuất nhập khẩu, giá tiêu trong nước có thể tiếp tục duy trì ở mức cao nếu nguồn cung hạn chế, đồng thời được hỗ trợ bởi sự gia tăng nhập khẩu từ các nước cho mùa lễ hội cuối năm.