Giảm cân bằng trứng luộc: Giảm tới 11 kg trong vòng 2 tuần, thực hư ra sao?

Tại sao ăn trứng luộc để giảm cân?

Chế độ ăn kiêng này lấy trứng luộc làm thực phẩm chính, kết hợp cùng rau xanh, trái cây ít tinh bột và protein nạc như thịt gà, cá. Theo những người ủng hộ, đây là chế độ ăn ít carb, ít calo, vừa hỗ trợ giảm cân vừa cung cấp dưỡng chất cho cơ thể.

Ăn trứng luộc có giúp giảm cân không?

Về nguyên tắc, khi lượng calo nạp vào ít hơn lượng calo tiêu hao, cơ thể sẽ giảm cân. Do chế độ ăn trứng luộc cắt giảm đáng kể năng lượng, người áp dụng có thể sụt cân trong thời gian ngắn. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn ít carb còn giúp cải thiện huyết áp, tim mạch và giảm hormone gây đói.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng nhận định, đây không phải là giải pháp lâu dài. Người ăn có nguy cơ tăng cân trở lại khi quay về chế độ ăn bình thường.

Lợi ích và rủi ro

Lợi ích:

Chế độ ăn chủ yếu gồm trứng, rau, trái cây ít đường và protein nạc, giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn, đồ ngọt và nước có đường - vốn là nguyên nhân của béo phì, tiểu đường, bệnh tim.

Rủi ro:

Thực đơn nghèo nàn, thiếu đa dạng, dễ gây nhàm chán và khó duy trì lâu dài.

Nguy cơ thiếu hụt chất xơ, vitamin và khoáng chất do loại bỏ ngũ cốc nguyên hạt và rau củ giàu tinh bột như khoai tây, khoai lang.

Hạn chế calo kéo dài có thể gây mệt mỏi, suy giảm miễn dịch, loãng xương hoặc rối loạn kinh nguyệt.

Những lưu ý khi áp dụng

Người theo chế độ ăn trứng luộc thường chỉ ăn 3 bữa chính mỗi ngày, không ăn vặt. Bữa sáng điển hình gồm hai quả trứng luộc, rau xanh và trái cây ít đường như táo, bưởi. Bữa trưa và tối tiếp tục với trứng luộc, rau và một phần nhỏ protein nạc.

Ngoài ra, cần chú ý:

Thực phẩm nên dùng: trứng, thịt nạc, cá, rau lá xanh, trái cây họ cam, sữa chua ít béo…

Thực phẩm cần tránh: ngũ cốc, khoai tây, khoai lang, trái cây ngọt, đồ ăn nhanh, nước ngọt có ga.

Dù chế độ ăn không bắt buộc tập luyện, việc kết hợp đi bộ, đạp xe hay aerobic sẽ giúp tăng hiệu quả và duy trì cân nặng ổn định.

Chế độ ăn trứng luộc có thể giúp giảm cân nhanh trong thời gian ngắn nhờ hạn chế calo. Tuy nhiên, đây không phải phương pháp bền vững và tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nếu kéo dài. Các chuyên gia khuyến nghị, muốn giảm cân hiệu quả và an toàn, người ăn nên duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, đa dạng, kết hợp với vận động thường xuyên thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm.