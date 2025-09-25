Giá cà phê tăng mạnh, tồn kho cà phê chạm đáy

Giá cà phê hôm nay 25/9

Ngày 25/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn giao dịch London tăng 2,45% (101 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 4.219 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2,6% (106 USD/tấn), đạt 4.185 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng tới 5,31% (18,6 US cent/pound) so với phiên trước đó, đạt 368,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 4,18% (14 US cent/pound), lên mức 349,05 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 113.200 – 114.500 đồng/kg, tăng 2.700 - 3.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 114.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 114.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 113.200 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 114.500 đồng/kg.

Không khí giao dịch trong nước diễn ra khá dè dặt, người trồng giữ lại hàng, thương lái thận trọng để chờ xu hướng mới từ quốc tế.

Dẫn nguồn Người Lao Động, nhiều tổ chức, cá nhân gần đây đầu tư phát triển cà phê đặc sản (cà phê hái chín, chế biến cầu kỳ và trải qua thử nếm bởi chuyên gia) nên có giá trị cao. Rất nhiều nhà mua hàng thế giới đã tìm đến Việt Nam để mua cà phê đặc sản với giá cao và không dùng giá sàn để tham chiếu.

Vụ thu hoạch sắp tới, các chuyên gia, cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo nông dân hái cà phê chín không chỉ giúp nâng cao chất lượng mà số lượng cũng nhiều hơn.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Brazil (ABIC), doanh số bán lẻ cà phê tại Brazil trong 8 tháng đầu năm đã giảm 5,41% so với cùng kỳ năm ngoái, do giá cao làm hạn chế tiêu thụ trong nước. Số liệu của ABIC cho thấy, khối lượng bán ra trong 8 tháng đầu năm 2025 đạt tổng cộng 9,56 triệu bao (loại 60kg).

EU và Indonesia đã chính thức hoàn tất đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Indonesia - EU (CEPA). Đây là thỏa thuận thương mại thứ ba mà EU ký kết với các nước Đông Nam Á, sau Singapore và Việt Nam.

Hiệp định kỳ vọng sẽ giảm thiểu rủi ro từ tác động của cuộc chiến thuế quan toàn cầu. Khoảng 80% hàng xuất khẩu của Indonesia sang EU sẽ được miễn thuế sau khi thỏa thuận có hiệu lực.