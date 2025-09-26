Giá cà phê đột ngột giảm mạnh, Robusta đảo chiều chạm đáy 6 tuần

Giá cà phê hôm nay 26/9

Ngày 26/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn giao dịch London giảm 2,96% (125 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống chỉ còn 4.094 USD/tấn- mức thấp nhất trong 6 tuần qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 2,46% (103 USD/tấn), đạt 4.082 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,98% (3,6 US cent/pound) so với phiên trước đó, đạt 371,35 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 0,88% (3,05 US cent/pound), lên mức 351,45 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 112.200 – 113.000 đồng/kg, giảm 1.000 – 1.600 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 113.000 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 112.600 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 112.200 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 113.000 đồng/kg.

Hoạt động giao dịch tại Việt Nam vẫn trầm lắng trước mùa vụ mới, nguồn cung hạt cà phê cũng hạn chế, trong khi thời tiết tại Indonesia lại trở nên thuận lợi cho giai đoạn phát triển thứ hai của cây cà phê.

Hôm nay 26/9/2025, Lễ hội Cà phê Việt – Trung lần thứ nhất năm 2025 khai mạc tại thành phố Mông Tự, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và kéo dài tới hết 28/9/2025, có sự tham gia của một số doanh nghiệp Việt Nam.

Hiện Trung Quốc đang là thị trường hướng đến của nhiều nước sản xuất cà phê sau bão thuế đối ứng của Mỹ. Việt Nam có vị trí địa lý gần nhưng sản lượng cà phê xuất khẩu sang Trung Quốc không cao, chỉ khoảng 50.000 tấn/năm trong tổng lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam lên đến hơn 1 triệu tấn/năm.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc đạt gần 34.000 tấn, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái và Trung Quốc là thị trường số 11 của Việt Nam.

Các mức thuế của Mỹ đang khiến các nhà sản xuất và thương nhân Brazil trở nên thận trọng, trong khi xuất khẩu cà phê của nước này sang Mỹ đã ghi nhận mức sụt giảm đáng kể trong tháng 8/2025.

Tại Brazil, các chuyên gia môi giới cho rằng thị trường trong thời gian tới sẽ tiếp tục có những biến động mạnh và bất ổn trong tương lai gần trước hoạt động đầu cơ.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Brazil (ABIC), doanh số bán lẻ cà phê tại Brazil trong 8 tháng đầu năm đã giảm 5,41% so với cùng kỳ năm ngoái, do giá cao làm hạn chế tiêu thụ trong nước. Số liệu của ABIC cho thấy, khối lượng bán ra trong 8 tháng đầu năm 2025 đạt tổng cộng 9,56 triệu bao (loại 60kg).

EU và Indonesia đã chính thức hoàn tất đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Indonesia - EU (CEPA). Đây là thỏa thuận thương mại thứ ba mà EU ký kết với các nước Đông Nam Á, sau Singapore và Việt Nam.

Hiệp định kỳ vọng sẽ giảm thiểu rủi ro từ tác động của cuộc chiến thuế quan toàn cầu. Khoảng 80% hàng xuất khẩu của Indonesia sang EU sẽ được miễn thuế sau khi thỏa thuận có hiệu lực.