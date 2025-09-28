Giá cà phê biến động khó lường, vẫn có tuần đi lên

Giá cà phê hôm nay 28/9

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 4.201 USD/tấn, tăng 1,6% (66 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2,3% (93 USD/tấn), đạt 4.182 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng mạnh hơn, lên đến 3,7% (13,6 US cent/pound) trong tuần qua, đạt 378,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 3,7% (12,7 US cent/pound), lên mức 358,9 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 114.300 – 115.700 đồng/kg, ghi nhận mức tăng từ 3.500 – 4.200 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 115.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 115.300 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 114.300 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 115.700 đồng/kg.

Giá cà phê giảm mạnh vào phiên giao dịch thứ Sáu xuống mức thấp nhất trong 1 tháng qua sau khi tờ Washington Post đưa tin các nhà lập pháp Hoa Kỳ đưa ra dự luật miễn thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm cà phê.

Mức thuế 50% áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Brazil vào Hoa Kỳ đã dẫn đến lượng cà phê tồn kho của thị trường ICE giảm mạnh, một yếu tố hỗ trợ giá cà phê. Lượng cà phê tồn kho Arabica do ICE theo dõi đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 17 tháng qua nằm ở mức 654.224 bao vào thứ Sáu. Lượng Robusta tồn kho trên sàn cũng giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 tháng là 6.464 lô vào cùng ngày. Các nhà nhập khẩu Mỹ đang hủy các hợp đồng mua cà phê hạt từ Brazil do mức thuế 50% vì vậy mà làm thắt chặt nguồn cung vào Mỹ.

Rất ít nơi ở Hoa Kỳ có đất đai và khí hậu phù hợp để trồng cà phê, khiến người Mỹ phải phụ thuộc vào hạt cà phê nhập khẩu từ các quốc gia như Brazil, Colombia, Nicaragua và Việt Nam. Các quốc gia này hiện phải đối mặt với mức thuế lần lượt là 50%, 10%, 18% và 20%.

Dữ liệu kinh tế cho thấy những mức thuế quan này đã ảnh hưởng đến giá cà phê: Chi phí đã tăng gần 21% kể từ thời điểm này năm ngoái, theo chỉ số giá tiêu dùng.

Cà phê là một trong những mặt hàng tiêu dùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thuế quan của Trump.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng xuất khẩu cà phê tháng 8/2025 ước đạt 95 nghìn tấn với giá trị đạt 429,1 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê 8 tháng năm 2025 đạt 1,2 triệu tấn và 6,42 tỷ USD, tăng 8,7% về khối lượng và tăng 59,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2025 ước đạt 5.580,1 USD/tấn, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2024. Đức, Italia và Tây Ban Nha là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 14,5%, 7,5% và 7,4%.

So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Đức tăng 2 lần, thị trường Italia tăng 51,5%, thị trường Tây Ban Nha tăng 60,8%. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu cà phê tăng mạnh nhất ở thị trường Mexico với mức tăng 91,2 lần và tăng thấp nhất ở thị trường Trung Quốc với mức tăng 11,7%.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, về quy mô sản xuất, đến nay, cả nước có khoảng 732.000 ha cà phê, năng suất bình quân 2,9 tấn/ha. Một số mô hình tái canh cho năng suất 4 - 5 tấn/ha. Tổng sản lượng năm 2024 ước đạt xấp xỉ 2 triệu tấn, chủ yếu là Robusta.

Chỉ trong 8 tháng năm 2025, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 1,2 triệu tấn cà phê, thu về 6,42 tỷ USD - mức cao kỷ lục trong lịch sử ngành. Kết quả này không chỉ khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế, mà còn cho thấy ngành đã sớm vượt mục tiêu 6 tỷ USD xuất khẩu đến năm 2030, trước 5 năm so với kế hoạch.