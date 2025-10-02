Giá cà phê đi lên ở cả hai sàn, cà phê trong nước tăng giá mạnh

Giá cà phê hôm nay 2/10

Ngày 2/10, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn giao dịch London đạt 4.403 USD/tấn, tăng mạnh 4,83% (203 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 cũng tăng 4,83% (202 USD/tấn), lên mức 4.388 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,41% (9,05 US cent/pound) so với phiên trước đó, đạt 383,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 2,54% (9,1 US cent/pound), lên mức 368,05 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 116.500 – 117.900 đồng/kg, ghi nhận mức tăng 1.700 - 1.900 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 117.700 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 117.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 116.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 117.900 đồng/kg.

Chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu đang đối mặt nhiều thách thức khi biến đổi khí hậu, đầu cơ tài chính và chi phí sản xuất leo thang.

Brazil và Việt Nam, hai quốc gia sản xuất lớn nhất hiện đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán, sương giá, mưa thất thường, khiến mùa vụ bấp bênh và giá cà phê tăng vọt. Song song đó, nông dân còn gánh thêm chi phí phân bón, năng lượng, vận chuyển ngày càng cao. Ngay cả khi được mùa, áp lực đầu vào vẫn đẩy giá lên, khiến cà phê trở thành mặt hàng dễ biến động và gây bất ổn cho thị trường tiêu dùng toàn cầu.

Trong nước, mưa lớn do ảnh hưởng của bão Bualoi đã gây ngập lụt tại một số nông trại và tuyến đường. Các thông tin thiệt hại mới chỉ ở mức sơ bộ và sẽ cần thêm thời gian để có đánh giá rõ ràng hơn về mức độ ảnh hưởng đến mùa vụ.

Theo ước tính của StoneX, lượng tồn kho toàn cầu đã giảm khoảng 22 triệu bao trong 4 năm qua. Mức tồn kho thấp thường có tác động hỗ trợ giá, vì làm giảm nguồn dự trữ đệm trong trường hợp xảy ra cú sốc cung hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng.

StoneX dự kiến, đến niên vụ 2025/26, thị trường sẽ đạt trạng thái cân bằng tương đối, với mức thặng dư nhẹ khoảng 400.000 bao, bất chấp sản lượng Brazil suy giảm. Nguyên nhân là nhờ sự gia tăng sản xuất tại châu Á, đặc biệt là Indonesia và Việt Nam, với mức tăng khoảng 7%. Đồng thời, tiêu thụ tại một số nước đang có xu hướng giảm ở một số quốc gia, bắt đầu từ Brazil và Mỹ. Vì vậy, dự báo tiêu thụ toàn cầu sẽ giảm khoảng 3%.

Giá cà phê trên thị trường thế giới giảm mạnh trong những ngày cuối tháng 9/2025 bởi các yếu tố sau: Một là thị trường tài chính toàn cầu có nhiều biến động sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm thêm 0,25 điểm phần trăm lãi suất và phát tín hiệu sẽ tiếp tục nới lỏng thêm ít nhất 2 lần trong năm nay. Quyết định này khiến dòng vốn đầu tư dịch chuyển, thúc đẩy hoạt động bán ra trên các sàn hàng hóa, trong đó có cà phê.

Hai là triển vọng nguồn cung được cải thiện rõ rệt, đặc biệt tại Việt Nam và Brazil. Với điều kiện thời tiết thuận lợi cùng mức đầu tư gia tăng từ phía nông dân, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025 – 2026 được dự báo đạt 1,76 triệu tấn, tương đương 29,4 triệu bao loại 60 kg, tăng 6% so với năm ngoái. Đây sẽ là vụ thu hoạch lớn nhất kể từ niên vụ 2021 – 2022, góp phần giảm áp lực thiếu hụt nguồn cung trên thị trường.

Ba là nhu cầu tiêu thụ cà phê chững lại bởi mức giá trước đó quá cao, khiến nhiều nhà rang xay và chế biến trì hoãn mua vào, chờ giá điều chỉnh.

Trong ngắn hạn, giá cà phê thế giới được dự báo tiếp tục chịu sức ép giảm bởi nguồn cung lớn từ vụ thu hoạch mới, nhưng nhu cầu gia tăng vào mùa lễ hội cuối năm sẽ tạo động lực giúp giá sớm phục hồi trở lại.