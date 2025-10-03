Giá cà phê giảm mạnh trở lại, các nhà sản xuất cà phê Brazil đẩy mạnh bán ra

Giá cà phê hôm nay 3/10

Ngày 3/10, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn giao dịch London đóng cửa ở mức 4.322 USD/tấn, quay đầu giảm 1,83% (81 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 1,43% (63 USD/tấn), còn 4.325 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng giảm 1,5% (5,8 US cent/pound) so với phiên trước đó, xuống còn 378,1 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 1,5% (5,6 US cent/pound), đạt 362,45 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 114.500 – 115.600 đồng/kg, ghi nhận mức giảm 2.000 - 2.500 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 115.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 115.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 114.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 115.600 đồng/kg.

Ngành cà phê Việt Nam đang ghi nhận một năm bứt phá ngoạn mục khi kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm 2024 tiến sát mốc 7 tỷ USD, tăng tới 61% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), riêng tháng 9, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 84.000 tấn cà phê, tăng cả lượng và giá trị so với cùng kỳ. Giá cà phê xuất khẩu bình quân tháng đạt 5.658 USD/tấn, cao hơn 45% so với năm ngoái. Đây được xem là yếu tố quan trọng nhất đưa kim ngạch xuất khẩu cà phê lên mức kỷ lục.

Theo Hiệp hội Cà phê Ca Cao Việt Nam, Mỹ vừa áp thuế đối ứng 50% với hàng hóa Brazil, khiến cà phê nước này nhập vào Mỹ trở nên đắt đỏ. Trong bối cảnh Mỹ vốn là một trong những thị trường lớn nhất, động thái này được coi là cơ hội lớn cho cà phê Việt Nam giành thêm thị phần.

Tại châu Âu, quy định chống phá rừng (EUDR) lùi thời hạn áp dụng đến cuối năm 2026. Hiện Việt Nam là một trong số ít quốc gia xuất khẩu cà phê đã chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn mới, nhờ đó càng củng cố vị thế trên thị trường này.

Mặc dù dù triển vọng rộng mở và đạt thành tích xuất khẩu kỷ lục, ngành cà phê Việt Nam vẫn đối mặt nhiều thách thức. Các doanh nghiệp cho biết, kim ngạch tăng chủ yếu nhờ giá bán cao, trong khi việc nâng cao năng lực chế biến sâu, chuẩn hóa chất lượng và xây dựng thương hiệu quốc gia vẫn cần nhiều nỗ lực.

Năm nay, nhiều khả năng các vùng trồng cà phê của Việt Nam sẽ thu hoạch muộn, do mưa kéo dài dưới tác động của bão và lượng mưa lớn tại các vùng sản xuất trọng điểm.

Theo Rabobank, sản lượng Robusta của Brazil có thể đạt 24,7 triệu bao (loại 60kg) trong năm 2025. Còn theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Việt Nam dự kiến sẽ sản xuất khoảng 30 triệu bao Robusta trong niên vụ 2025/2026.

Theo Hiệp hội Xuất khẩu cà phê Brazil, phần lớn Robusta sẽ tiêu thụ nội địa, song vẫn có khả năng gia tăng xuất khẩu. Vụ trước, dù sản lượng thu hoạch Robusta cao, nhưng Brazil chỉ xuất khẩu khoảng 394,8 ngàn tấn, giảm 20,25% so với năm trước.

Indonesia trong vụ này cũng thu hoạch khoảng 726 ngàn tấn cà phê Robusta, chủ yếu tiêu thụ nội địa do nhu cầu lớn, tham gia xuất khẩu không nhiều.