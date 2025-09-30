Lai Châu: Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 92%

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Hội nghị chuyên đề về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2025-2026 được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tới điểm cầu BHXH cơ sở và các trường học trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị chuyên đề về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2025-2026. (Ảnh: Thanh Hà)

Tại hội nghị, chuyên viên BHXH tỉnh Lai Châu đã thông tin tới các đại biểu nhiều nội dung thiết thực về chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; ý nghĩa, giá trị nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; mức đóng, phương thức đóng, thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, in và phát hành thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; công tác thu và lập danh sách học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; quyền lợi, mức hưởng của học sinh, sinh viên khi tham gia khám chữa bệnh; điều kiện trích, hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị trích chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường...

Năm học 2024 – 2025, toàn tỉnh Lai Châu có hơn 230 cơ sở giáo dục, với 105.386 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt 92.65% so với tổng số học sinh, sinh viên thuộc diện phải tham gia.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu giải đáp những vướng mắc của các trường học. (Ảnh: Thanh Hà)

Bảo hiểm xã hội Lai Châu đề ra mục tiêu: 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế . Để hoàn thành mục tiêu này cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Bảo hiểm xã hội Lai Châu sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của phụ huynh và học sinh về ý nghĩa, lợi ích của bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thu, lập danh sách, cấp thẻ kịp thời, gắn với việc sử dụng đúng và hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên.