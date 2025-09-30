Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu nâng cao năng lực về lồng ghép giới cho cán bộ Hội phụ nữ, công chức văn phòng
30/09/2025 14:34 GMT +7
Trong 2 ngày (29-30/9) Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực về lồng ghép giới năm 2025 cho 52 học viên là chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, công chức Văn phòng HĐND-UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh.
52 học viên tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực về lồng ghép giới
Lớp tập huấn nâng cao năng lực về lồng ghép giới năm 2025nằm trong khuôn khổ Dự án 8: “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Một số khái niệm cơ bản về giới; vấn đề giới nổi bật ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; truyền thông về bình đẳng giới; lồng ghép giới; ngân sách có trách nhiệm giới; xây dựng kế hoạch thúc đẩy bình đẳng giới…
Ông Trần Đức Hiển - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lai Châu, cho biết: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc lồng ghép vấn đề giới vào quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ngày càng được quan tâm và triển khai mạnh mẽ.
Lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường những kiến thức và kỹ năng cần thiết về lồng ghép giới, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới ngay tại cơ sở.
