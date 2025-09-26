Lai Châu: Trang bị kiến thức cho cán bộ cơ sở và các chủ thể tham gia quản lý, tổ chức chợ phiên

60 học viên tham gia tập huấn bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa chợ phiên

60 học viên là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, chi hội trưởng phụ nữ các tổ dân phố trên địa bàn phường Tân Phong (Lai Châu) tham gia lớp tập huấn.

Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Lưu Hồng Phương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Chợ phiên là nét đẹp văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là nơi giao lưu văn hóa các dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội. Với các nội dung của lớp tập huấn sẽ là cẩm nang kiến thức cơ bản để học viên tiếp cận cơ sở lý luận, thực trạng và phương pháp, kỹ năng trong bảo tồn chợ phiên đặc trưng của các dân tộc thiểu số.

Các đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Đinh Đông)

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được nghe cán bộ Phòng Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc truyền đạt các nội dung kiến thức về đặc trưng chợ phiên truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số từ truyền thống đến hiện đại; cách tiếp xúc văn hóa ở chợ vùng biên; vai trò của chợ trong đời sống văn hóa - xã hội; xu hướng phát triển chợ phiên; công tác bảo tồn chợ phiên.

Thông qua lớp tập huấn góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ cơ sở và các chủ thể tham gia quản lý, tổ chức chợ phiên; nâng cao nhận thức về vai trò của chợ phiên trong phát triển kinh tế, du lịch và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc. Các học viên tham gia lớp tập huấn được tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị chợ phiên ở các địa phương.

60 học viên tham gia tập huấn bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa chợ phiên. (Ảnh: Đinh Đông)

Theo kế hoạch, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức 2 lớp tập huấn, lớp 1 tổ chức cho các học viên trên địa bàn phường Tân Phong từ ngày 25-26/9; lớp 2 tổ chức cho các học viên xã Sin Suối Hồ từ ngày 27-28/9.