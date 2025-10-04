Nông thôn Tây Bắc: Lan tỏa phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Clip: Lan tỏa phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Nông dân làm giàu từ các mô hình kinh tế hiệu quả

Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do Hội Nông dân Việt Nam phát động đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nông dân Sơn La phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội Nông dân tỉnh Sơn La, các cấp hội cơ sở đã chủ động, sáng tạo, gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống vật chất và tinh thần của nông dân.

Mô hình nuôi bò của gia đình anh Đỗ Văn Dũng, xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Ở xã Mường Cơi phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều hội viên đã thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, tận dụng các nguồn vốn hỗ trợ để phát triển kinh tế hộ.

Gia đình anh Đỗ Văn Dũng, hội viên nông dân của xã Mường Cơi. Trước đây, gia đình anh chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, hiệu quả không cao. Từ khi được Hội Nông dân xã tạo điều kiện tham gia các chuyến tham quan học tập mô hình phát triển kinh tế, đồng thời được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, anh Dũng mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, trồng cỏ VA06 và chuyển hướng sang nuôi bò vỗ béo.

“Để nắm vững kỹ thuật chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, tôi thường xuyên tham gia các lớp tập huấn do Hội Nông dân tổ chức, đồng thời tìm hiểu thêm qua sách báo và thực tế. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăn nuôi khoa học, đàn bò của gia đình tôi phát triển tốt, lớn nhanh, cho năng suất cao và bán được giá,” anh Dũng chia sẻ.

Hiện gia đình anh Dũng duy trì đàn bò từ 40–45 con mỗi lứa, trung bình mỗi năm xuất bán 15–20 con bò giống và 10–15 con bò vỗ béo, mang lại lợi nhuận hơn 300 triệu đồng/năm. Không chỉ vươn lên làm giàu cho bản thân, anh còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hội viên khác trong xã về kỹ thuật nuôi, phối trộn thức ăn, phòng bệnh cho vật nuôi, góp phần nhân rộng mô hình chăn nuôi hiệu quả trên địa bàn.

Gia đình anh Đỗ Văn Dũng tân dụng đất để trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Ảnh: Văn Ngọc

Không chỉ ở vùng nông thôn, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” còn lan tỏa mạnh mẽ tại phường Mộc Châu nơi có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp hàng hóa, du lịch sinh thái và chế biến nông sản.

Hội Nông dân phường Mộc Châu hiện có 28 chi hội với hơn 2.000 hội viên. Thông qua 11 tổ vay vốn, Hội đã tín chấp, ủy thác với các ngân hàng cho 363 thành viên vay vốn phát triển sản xuất, với tổng dư nợ hơn 20 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn giải ngân 3 dự án vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 25 hộ vay, tổng dư nợ gần 1,3 tỷ đồng.

Bà Hà Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội Nông dân phường Mộc Châu, cho biết: “Chúng tôi luôn rà soát nhu cầu vay vốn của hội viên, phối hợp với các ngân hàng phân bổ nguồn vốn hợp lý, đúng đối tượng. Cùng với đó, Hội thường xuyên tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để giúp nông dân sử dụng vốn hiệu quả, phát triển bền vững.”

Nhờ sự đồng hành của Hội, nông dân phường Mộc Châu đã năng động hơn trong sản xuất, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hiện, nông dân trong phường đang thâm canh hơn 3.100 ha cây ăn quả các loại, trên 210 ha rau an toàn, giá trị sản xuất bình quân đạt gần 100 triệu đồng/ha/năm. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư mở rộng trang trại, trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, kết hợp làm du lịch trải nghiệm, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động.

Nông dân Phường Mộc Châu đẩy mạnh phát trồng rau sạch phục vụ thị trường. Ảnh: Văn Ngọc

Lan tỏa tinh thần “nông dân giúp nhau làm giàu”

Theo ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Sơn La, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Công tác nông dân tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, bền vững, gắn với chuyển đổi số trong nông nghiệp.

“Chúng tôi tập trung nhân rộng các điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, sáng tạo, chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế hộ nông dân trong giai đoạn mới,” ông Khuyên cho biết.

Hội viên nông dân Sơn La thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Ảnh: Văn Ngọc

Tính đến nay, toàn tỉnh Sơn La có hơn 18.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào này, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu, như trang trại chăn nuôi tập trung, trồng cây ăn quả có múi, cà phê, mắc ca, sản xuất rau an toàn, du lịch sinh thái cộng đồng… Nhiều hộ không chỉ vươn lên thoát nghèo mà còn làm giàu, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Điều đáng quý ở phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” không chỉ là những con số về thu nhập hay diện tích sản xuất, mà chính là tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa những người nông dân. Ở nhiều địa phương, các câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” đã trở thành nơi chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn, ngày công, vật tư, cùng nhau phát triển kinh tế.

Vùng trông cây ăn quả trên địa bàn xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Những mô hình như hộ anh Đỗ Văn Dũng ở Mường Cơi hay các tổ hợp tác trồng cây ăn quả ở Mộc Châu không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, mà còn tạo hiệu ứng tích cực, khuyến khích nông dân Sơn La đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm.

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Sơn La đang ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành biểu tượng của tinh thần cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên của người nông dân vùng cao. Đây chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái – nông thôn hiện đại – nông dân văn minh, góp phần đưa Sơn La phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập.