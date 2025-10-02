Nông thôn Tây Bắc: Đồng bào dân tộc thiểu số Sơn La tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc

Sau 5 năm (2021-2025) triển khai Dự án 7, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719), công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Sơn La đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các giải pháp đồng bộ, linh hoạt được triển khai đã giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giảm dần tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em và từng bước cải thiện thể trạng, đời sống nhân dân.

Sơn La là có trên 85% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, việc tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại hạn chế. Việc triển khai Dự án 7 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển toàn diện vùng đồng bào, trong đó tập trung chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

Sơn La tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe đồng bào các dân tộc. Ảnh: Văn Ngọc

Hằng năm, Sở Y tế Sơn La đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với địa phương để triển khai, giám sát tiến độ thực hiện. Công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất y tế cơ sở được chú trọng, cùng với đào tạo cán bộ y tế có chuyên môn, am hiểu văn hóa, phong tục tập quán, tâm lý của đồng bào vùng sâu, vùng xa. Nhiều hoạt động thiết thực như khám, chữa bệnh lưu động, truyền thông sức khỏe cho người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa bàn.

Một trong những điểm nhấn là công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho y tế cơ sở. Trong 5 năm, ngành Y tế đã tổ chức hàng chục lớp đào tạo chuyên môn về điện tim, cấp cứu nội - ngoại khoa, hồi sức chống sốc, siêu âm ổ bụng, y học gia đình… cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, y sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên y tế xã. Đồng thời, hỗ trợ chuyển giao gói kỹ thuật y học cổ truyền như điện châm, hào châm, thủy châm, bó thuốc, chích lể, xoa bóp bấm huyệt… cho các trạm y tế xã, giúp đồng bào có thêm lựa chọn phù hợp trong chăm sóc sức khỏe.

Song song với nâng cao năng lực y tế cơ sở, ngành Y tế Sơn La chú trọng công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Chi cục Dân số tỉnh đã phối hợp các đơn vị tổ chức hội nghị tuyên truyền, hội nghị tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề về hôn nhân gia đình, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết cho bí thư, trưởng bản, người có uy tín.



Cơ sở vật chất y tế ngày càng được đầu tư, nâng cao. Ảnh: Mai Hiệp

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, công tác chăm sóc sức khỏe vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có bước tiến rõ rệt. Đến nay, 100% trạm y tế xã trong tỉnh được xây dựng kiên cố, đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 95,1% phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế hoặc có cán bộ y tế hỗ trợ.

Đặc biệt, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm dần qua các năm: tỷ lệ trẻ nhẹ cân từ 17% (2021) xuống 15,2% (2024); tỷ lệ thấp còi từ 28,2% xuống 26%; tỷ lệ gầy còm từ 6,5% xuống 4,5%; tình trạng thừa cân, béo phì được khống chế dưới 5%.

Thành công từ Dự án 7 đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện sức khỏe cho đồng bào các dân tộc thiểu số Sơn La. Tuy nhiên, để duy trì và phát huy hiệu quả, tỉnh Sơn La tiếp tục chú trọng củng cố y tế cơ sở, đẩy mạnh đào tạo cán bộ chuyên môn, tăng cường truyền thông sức khỏe phù hợp với từng dân tộc, từng vùng miền.

