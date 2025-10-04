Clip: Mang Trung Thu đến với trẻ em vùng cao Chiềng Sại

Con đường từ trung tâm tỉnh Sơn La vào xã Chiềng Sại dài gần trăm cây số, nhưng quãng đường sáu tiếng đồng hồ để tới điểm trường Nặm Lin, trường Mầm non Hoa Phượng hôm nay không chỉ là hành trình vượt núi, vượt đèo. Đó còn là hành trình mang theo yêu thương, sẻ chia của những người làm báo và các tấm lòng hảo tâm đến với trẻ em vùng cao.

Ngay từ khi đoàn từ thiện của Báo Nông thôn Ngày Nay/Báo điện tử Dân Việt, Trang Trại Việt cùng đơn vị đồng hành Hà Vy và những người bạn đặt chân tới bản, những ánh mắt trẻ thơ trong veo, háo hức, xen lẫn chút ngại ngùng của các em nhỏ nơi miền núi đã khiến cho cái mệt nhọc sau quãng đường dài dường như tan biến.

Đại diện Báo Nông thôn Ngày Nay, Dân Việt, Trang trại Việt và các nhà hảo tâm trao quà cho các em học sinh. Ảnh: VP Tây Bắc

“Nhà trường hôm nay rất phấn khởi, xúc động khi nhận được những món quà Trung thu từ Báo Nông thôn Ngày Nay, Dân Việt, Trang trại Việt và các nhà hảo tâm gửi đến các em học sinh. Đây là niềm động viên lớn lao để thầy cô và các cháu có thêm nghị lực vượt qua khó khăn”, cô giáo Lò Thị Hồng, Hiệu Trưởng trường Mầm non Hoa Phượng (Chiềng Sại, Sơn La), rưng rưng chia sẻ.

Xã Chiềng Sại, một vùng đất còn nhiều gian khó của Sơn La, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Thái, Mường, Dao, Mông… Cuộc sống của bà con nơi đây vẫn dựa vào nương ngô, ruộng mía, bãi sắn và chăn nuôi nhỏ lẻ. Cái ăn, cái mặc còn vất vả, nên Tết Trung thu với những chiếc bánh, gói kẹo là niềm vui hiếm hoi, xa xỉ đối với nhiều trẻ nhỏ.

Nhà báo Kiều Văn Thiện, Trưởng Văn phòng Đại diện Tây Bắc – Báo Nông thôn Ngày Nay, Dân Việt, Trang trại Việt trao quà cho các em học sinh. Ảnh: VP Tây Bắc

Nhà báo Kiều Văn Thiện, Trưởng Văn phòng Đại diện Tây Bắc, Báo Nông thôn Ngày Nay, Dân Việt, Trang trại Việt, bộc bạch: “Chúng tôi mong muốn mang đến cho các em học sinh một mùa Trung thu thật ấm áp. Chương trình ‘Trung thu yêu thương” không chỉ là những phần quà, mà còn là sự sẻ chia, động viên để các em bám trường, bám lớp, nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn”.

Hàng trăm suất quà gồm bánh kẹo, đồ dùng học tập, quần áo ấm,... được trao tận tay các em học sinh. Những nụ cười bừng sáng trên gương mặt non nớt, những bàn tay nhỏ bé ôm chặt chiếc hộp bánh, gói kẹo khiến ai nấy đều xúc động. Niềm vui Trung thu giản dị, nhưng chứa chan tình cảm đã làm ấm cả khoảng sân trường nhỏ giữa núi rừng.

Không chỉ dừng lại ở những món quà Trung thu, đoàn thiện nguyện còn hỗ trợ điểm trường một giếng khoan để thầy cô và bà con có nguồn nước sạch sinh hoạt. Với người miền xuôi, nước sạch là điều quá đỗi bình thường, nhưng ở vùng cao này, đó là ước mơ đã thành hiện thực.

Đại diện xã Chiềng Sại trao quà cho trường Mầm non Hoa Phượng. Ảnh: VP Tây Bắc

Dù không thể trực tiếp có mặt, chị Xà Thụy Hà Vy, một người con phương Nam đang sống tại TP Hồ Chí Minh, vẫn gửi lời nhắn đầy xúc động đến bà con, thầy cô và các em nhỏ. Chị chia sẻ đã đi gần 2.000 km ra đến Hà Nội nhưng do thời tiết không thuận lợi, đành quay về. “Chưa từng đến Chiềng Sại nhưng nghe nói bà con nghèo mà rất chân tình, tôi thương lắm. Suốt 3 tháng qua, chúng tôi cùng nhau gom góp, sắp xếp từng món quà để gửi đến các cháu”, chị trải lòng.

Nhóm thiện nguyện của chị Hà Vy còn gây quỹ “heo đất 5k” mỗi ngày để mang điện, giếng nước sạch về miền núi. Điểm trường Nặm Lin nay đã có giếng khoan, vừa giúp thầy trò, vừa hỗ trợ cả bản làng.

“Dù xa nhau, đồng bào miền Nam luôn thương đồng bào miền núi”, chị gửi gắm và chúc các em có một Tết Trung thu thật ấm áp, trọn vẹn tình yêu thương.

Đoàn từ thiện đã hỗ trợ điểm trường bản Nặm Lin, trường Mầm non Hoa Phượng giếng khoan nước. Ảnh: VP Tây Bắc

Ông Lù A Tông, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nặm Lin, xúc động cho biết: “Bản chúng tôi có 117 hộ, hơn 600 nhân khẩu, đa số là đồng bào Mông, Dao, Mường. Đời sống bà con còn khó khăn, nhiều hộ nghèo, cuộc sống phụ thuộc vào ngô, mía.

Hôm nay thấy các cháu được vui Trung thu, được nhận bánh kẹo, sách vở, tôi thay mặt bà con cảm ơn Báo Nông thôn Ngày Nay, Dân Việt/ Trang Trại Việt và các nhà hảo tâm. Đây là niềm khích lệ lớn lao đối với cả thầy trò và bà con vùng cao chúng tôi”.

Chiều xuống trên núi rừng Chiềng Sại. Những chiếc đèn ông sao, những gói bánh nhỏ, tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ cứ vang mãi nơi bản nghèo. Trên hành trình trở về, tôi vẫn còn nhớ ánh mắt sáng long lanh của em nhỏ người Mông, tay ôm chặt hộp quà Trung thu, líu ríu khoe với bạn: “Hôm nay em có bánh Trung thu rồi!”.

Một số hình ảnh mang Trung Thu đến với trẻ em vùng cao Chiềng Sại