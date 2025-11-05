Nông thôn Tây Bắc: Bản nghèo vươn lên nhờ trồng chè, thu nhập cán mốc 46 triệu/người/năm

Đổi đời nhờ trồng chè

Sáng 5/11, không khí tưng bừng, rộn rã bao trùm liên khu dân cư 3 bản Phiêng Pẳng - Phiêng Tiên - Nà Khuy trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ý nghĩa. Niềm vui của bà con được nhân lên khi có sự hiện diện và động viên của ông Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Các đại biểu cùng bà con sở tại chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư 3 bản Phiêng Pẳng - Phiêng Tiên - Nà Khuy. (Ảnh: Vương Trang)

Trong không khí trang trọng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư 3 bản Phiêng Pẳng - Phiêng Tiên - Nà Khuy, các đại biểu cùng bà con ôn lại truyền thống 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Bí thư Chi bộ liên bản đã trình bày những con số "biết nói" về sự nỗ lực của 187 hộ dân nơi đây trong năm 2025.

Trước đây, đời sống của người dân các bản Phiêng Pẳng - Phiêng Tiên - Nà Khuy còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Bất chấp những khó khăn, người dân Phiêng Pẳng - Phiêng Tiên - Nà Khuy đã biến đoàn kết thành sức mạnh kinh tế, đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Một trong những cây trồng chủ lực ở xã Bản Bo nói chung, liên bản Phiêng Pẳng - Phiêng Tiên - Nà Khuy đó là cây chè.

Nhờ chú trọng đầu tư thâm canh, chăm sóc sản lượng chè búp tươi của cả 3 bản được nâng lên rõ rệt. Hiện, sản lượng chè búp tươi của cả 3 bản đạt 740 tấn. Con số ấn tượng này cho thấy sự chú trọng đầu tư vào cây trồng chủ lực này của người dân 3 bản Phiêng Pẳng - Phiêng Tiên - Nà Khuy. Diện tích gieo trồng cây lương thực của 3 bản đạt 95ha, sản lượng 510 tấn.

Nhờ trồng chè, thu nhập, đời sống của người dân 3 bản Phiêng Pẳng - Phiêng Tiên - Nà Khuy ngày càng cải thiện, nâng cao. (Ảnh: Quý Trung)

Phát triển mạnh cây chè, thu nhập bình quân đầu người ở 3 bản Phiêng Pẳng - Phiêng Tiên - Nà Khuy đã có bước đột phá ngoạn mục, cán mốc 46 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 12,8%.

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư ở Bản Bo

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở 3 bản Phiêng Pẳng - Phiêng Tiên - Nà Khuy cũng nở rộ. 158/187 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa” (đạt 84,5%) và bản Phiêng Pẳng chính thức đạt danh hiệu “Bản văn hóa”. 100% học sinh trong độ tuổi đi học ở 3 bản đến trường. Đặc biệt ở 3 bản đã không còn tình trạng tảo hôn.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết liên khu dân cư 3 bản Phiêng Pẳng - Phiêng Tiên - Nà Khuy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Giàng A Tính đã ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực không ngừng của bà con nơi đây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Giàng A Tính phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: Vương Trang)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, năm 2026 là năm bản lề, mở đầu cho việc thực hiện các Nghị quyết quan trọng của Đảng, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã và nhân dân 3 bản cần: Tiếp tục củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, phát triển cây chè chất lượng cao để nâng tầm kinh tế, phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người vượt 50 triệu đồng/năm và tiếp tục giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo; tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Giàng A Tính đã thay mặt lãnh đạo tỉnh trao quà động viên cho đại diện 3 bản và trao 70 chiếc áo ấm đến tận tay các em học sinh, mang lại niềm vui lớn cho các cháu khi mùa đông đến.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư 3 bản Phiêng Pẳng - Phiêng Tiên - Nà Khuy diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc. (Ảnh: Vương Trang)

Xã Bản Bo đã tặng danh hiệu Bản văn hóa năm 2025 cho bản Phiêng Pẳng. Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen cho 4 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào văn hóa năm 2024.

Ngày hội kết thúc bằng phần hội tưng bừng, rộn ràng với các trò chơi dân gian đậm đà bản sắc như: Đẩy gậy, bịt mắt bắt vịt và múa sạp, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, hứa hẹn một năm 2026 đầy thắng lợi mới.