Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư Mường Vôi

Khu dân cư phố Mường Vôi hiện có 197 hộ với 848 nhân khẩu. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, chăn nuôi và trồng trọt. Nhờ sự đoàn kết, nỗ lực trong lao động sản xuất, năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của khu dân cư đã đạt 56,7 triệu đồng/người/năm, tăng 9% so với năm 2024.

Hiện nay, khu dân cư chỉ còn 6 hộ nghèo (chiếm 3%) và 25 hộ cận nghèo (chiếm 12,6%); 195/198 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (tỷ lệ 98,4%); 100% hộ thực hiện tốt nếp sống văn minh trong cưới, tang và lễ hội; 100% trẻ em đến trường đúng độ tuổi và được tiêm chủng đầy đủ; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân khu dân cư phố Mường Vôi. Ảnh: Huệ Dân.

Bên cạnh đó, người dân Mường Vôi tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư "Sáng - xanh - sạch - đẹp. An ninh & Pháp luật: Công tác tuyên truyền pháp luật được thực hiện thường xuyên, tinh thần chấp hành pháp luật của bà con được nâng cao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội. Công tác hoà giải ở cơ sở được giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khu dân cư Mường Vôi đặt mục tiêu cho năm 2026 tiếp tục vận động nhân dân lao động, sản xuất, cải thiện đời sống và xóa đói giảm nghèo bền vững. Cụ thể, khu dân cư phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 59,5 triệu/người/năm và trên 98% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà cán bộ và Nhân dân khu dân cư Mường Vôi đạt được. Đặc biệt là trong việc thực hiện các phong trào thi đua và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Phú Thọ trao quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn khu dân cư. Ảnh: Huệ Dân.

Đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Tích cực tuyên truyền về chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”, lồng ghép hiệu quả trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và Quỹ "Cứu trợ".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn bà con Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cùng nhau xây dựng quê hương ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và xã Lạc Sơn đã trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.