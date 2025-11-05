Nông thôn Tây Bắc: Rộn ràng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Văn hóa quân dân nơi biên cương Thu Lũm

Biên cương Thu Lũm rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bản Thu Lũm được xã Thu Lũm chọn tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là nơi sinh sống của 100% đồng bào dân tộc Hà Nhì . Bản có 76 hộ, 430 khẩu.

Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, đời sống bà con nơi đây đã có những bước tiến đáng kể. Trong năm 2025, công tác Mặt trận ở bản đã gặt hái nhiều thành quả. Cả bản chỉ còn 15 hộ nghèo, cho thấy sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững của người dân nơi đây. Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi trong bản đạt 100%. Kết quả này cho thấy sự quan tâm hàng đầu của người Hà Nhì đối với giáo dục. Toàn bản có 61 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", đặc biệt có 8 hộ giữ vững danh hiệu này suốt 3 năm liền.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Văn hóa quân dân ở bản Thu Lũm thu hút đông đảo người dân đến tham dự. (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Văn hóa quân dân ở bản Thu Lũm gồm 2 phần. Tại phần lễ trang trọng, bà con và đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 95 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết, Đại tá Đặng Vĩnh Thụy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Thời gian tới, chi bộ, trưởng bản và các đoàn thể trong bản tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách; mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực; vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mỗi gia đình, mỗi người dân phải tự ý thức vươn lên phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng đời sống ấm no…

Phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ đặc sắc. (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Trong năm 2026, bản Thu Lũm đề ra mục tiêu, phấn đấu có 72 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tiếp tục giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tổ chức nấu ăn, thể hiện tinh thần "quân với dân như cá với nước".

Nhân dịp này, Đại tá Đặng Vĩnh Thụy đã tặng quà chúc mừng bà con dân tộc bản Thu Lũm. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã tặng điện thoại thông minh cho 10 hộ gia đình trên địa bàn xã, giúp bà con vùng biên tiếp cận tốt hơn với thông tin và khoa học kỹ thuật. UBND xã Thu Lũm tặng Giấy khen cho 8 hộ tiêu biểu và danh hiệu gia đình văn hóa cho 54 hộ. Đồn Biên phòng Thu Lũm cũng trao tặng Cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho 10 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.

10 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu ở bản Thu Lũm được trao tặng Cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ. (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Ngày hội Đại đoàn kết và Văn hóa quân dân nơi biên cương Thu Lũm đã khép lại trong niềm hân hoan, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tạo động lực cho bà con Hà Nhì ở bản Thu Lũm tiếp tục xây dựng đời sống ấm no, văn minh.