Báo Đại Đoàn Kết ra mắt Văn phòng đại diện phụ trách 6 tỉnh miền núi phía Bắc

Ra mắt Văn phòng đại diện Báo Đại đoàn kết khu vực miền núi phía Bắc. Ảnh: Mùa Xuân.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang, cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

Là cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong những năm qua, Báo Đại Đoàn Kết luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm hoạt động của Mặt trận; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc thành lập Văn phòng đại diện khu vực miền núi phía Bắc tại Tuyên Quang nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hoạt động của MTTQ Việt Nam đến với nhân dân, đặc biệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Văn phòng cũng là kênh thông tin tin cậy, góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, phục vụ sự phát triển chung của khu vực và cả nước.

Ông Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết phát biểu tại buổi ra mắt Văn phòng đại diện khu vực miền núi phía Bắc. Ảnh: Mùa Xuân.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết nhấn mạnh: Việc đặt Văn phòng đại diện tại Tuyên Quang mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, đây không chỉ là hoạt động nghiệp vụ, mà còn là sự trở về với cội nguồn của báo chí Mặt trận, với vùng đất từng cưu mang, che chở những người làm báo Cứu Quốc trong những năm kháng chiến gian khổ.

Tổng Biên tập Trương Thành Trung khẳng định, trải qua hơn tám thập kỷ phát triển, từ Báo Cứu Quốc, Báo Giải Phóng đến Báo Đại Đoàn Kết hôm nay, tờ báo luôn giữ vững vai trò là tiếng nói của lòng dân, là diễn đàn của kết nối ý Đảng với lòng dân, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhà Báo Hoàng Văn Đức đảm nhiệm vai trò Trưởng Văn phòng đại diện. Ảnh: Mùa Xuân.

Nhà báo Hoàng Văn Đức được phân công nhiệm vụ phụ trách Văn phòng Đại diện Báo Đại đoàn kết khu vực miền núi phía Bắc kể từ ngày 1-8-2025. Với sự tin tưởng, lãnh đạo Báo Đại đoàn kết mong muốn đồng chí được phân công tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và đồng chí Hà Trung Kiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tặng lẵng hoa chúc mừng và cắt băng khai trương Văn phòng đại diện Báo Đại đoàn kết.