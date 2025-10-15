Ngành Tuyên giáo và Dân vận Lai Châu vững tin trên chặng đường phát triển mới

Buổi gặp mặt là dịp để ôn lại chặng đường vẻ vang, đầy tự hào, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn phát triển mới. Sự hiện diện và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với công tác đặc biệt quan trọng này.

Đồng chí Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu dự và phát biểu tại lễ gặp mặt nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo và Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2025) chiều 15/10. Ảnh: Đỗ Phương

Động lực quan trọng trong giảm nghèo và xây dựng khối đại đoàn kết

Trong tiến trình lịch sử, đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận của Đảng nói chung và của tỉnh Lai Châu nói riêng luôn giữ vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa và công tác quần chúng. Họ đã và đang nêu cao tinh thần trách nhiệm - tận tụy - kiên định - đổi mới - sáng tạo, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác dân vận đã được Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và triển khai toàn diện, hiệu quả, đặc biệt trong việc kết hợp thực hiện các chính sách dân tộc, miền núi. Thành tựu nổi bật và rõ rệt nhất chính là sự đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân.

Giai đoạn 2020 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Lai Châu đã giảm nhanh, bình quân 3,9%/năm. Riêng các huyện nghèo, mức giảm còn ấn tượng hơn với 5,4%/năm, đưa tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 16,3%. Sự giảm nghèo bền vững này không thể tách rời vai trò tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, xóa bỏ hủ tục và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Các đại biểu dự lễ gặp mặt Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo và Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2025) chiều 15/10. Ảnh: Đỗ Phương

Phong trào “Dân vận khéo” lan tỏa sâu rộng, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, trở thành điểm nhấn quan trọng. Sự lan tỏa của phong trào đã tạo ra sự đồng thuận của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những thành quả từ công tác dân vận đã được ghi nhận xứng đáng. Trong giai đoạn vừa qua, có 66 tập thể và 620 cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng. UBND tỉnh Lai Châu đã khen thưởng cho gần 3.400 tập thể và trên 11.400 cá nhân, cùng với hàng chục nghìn tập thể và trên 53.000 cá nhân điển hình tiên tiến được các cơ quan, đơn vị, địa phương tặng giấy khen. Những con số này minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của công tác dân vận trong mọi mặt đời sống xã hội.

Những kết quả này đã và đang góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng giàu đẹp, ấm no, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển chung.

Đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại lễ gặp mặt chiều 15/10. Ảnh: Đỗ Phương

Góp phần làm sâu sắc thêm ý nghĩa của buổi gặp mặt, các đại biểu đã mang đến buổi gặp mặt những chia sẻ quý báu, được đúc kết từ thực tiễn công tác tại cơ sở. Đây đều là những gợi mở quan trọng, hứa hẹn tạo ra những bước đột phá cho công tác tuyên giáo, dân vận trong tình hình mới.

Nổi bật là các ý kiến nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh của báo chí trong việc lan tỏa chủ trương, chính sách, tạo sự đồng thuận xã hội. Cùng với đó, những kinh nghiệm thực tiễn trong việc vận động đồng bào vùng biên giới đoàn kết, vừa bảo vệ chủ quyền, vừa phát triển kinh tế đã cho thấy hiệu quả to lớn của công tác dân vận khéo. Mỗi chia sẻ là một bài học kinh nghiệm, một giải pháp sáng tạo, góp phần làm giàu thêm kho tàng lý luận và thực tiễn cho công tác của ngành trong giai đoạn tới.

Đổi mới và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, đồng chí Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, đã ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc mà đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận tỉnh nhà đã đạt được. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo ngành Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Lai Châu cần chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn để tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành Tuyên giáo và Dân vận cần thực hiện hiệu quả công tác định hướng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng về Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, cùng các chương trình, dự án, đề án của tỉnh, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện.

Mặt khác, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác theo hướng thiết thực, dễ hiểu, gần dân. Nội dung tuyên truyền phải phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từng đối tượng, và từng địa phương cụ thể.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số toàn diện, phát huy hiệu quả các nền tảng truyền thông mới để nâng cao chất lượng tuyên truyền, tăng cường lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội.

Đồng chí Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tại buổi gặp mặt Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo và Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2025) chiều 15/10. Ảnh: Đỗ Phương

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, qua đó bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Song song với đó, ngành cần tập trung nâng cao chất lượng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đặc biệt là nhiệm vụ chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Với bề dày truyền thống 95 năm vẻ vang, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng công tác tuyên giáo và dân vận của tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, trí tuệ và nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dịp này, đã có 5 tập thể, 15 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2025).