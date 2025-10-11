Lai Châu hướng tới mục tiêu “mỗi người dân là một công dân số, mỗi cơ quan, tổ chức là một thực thể số"

Lai Châu quan tâm thúc đẩy chuyển đổi số

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, xu thế tất yếu của thời đại. Đặc biệt, với một địa phương có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an như Lai Châu, chuyển đổi số lại càng cấp thiết.

Các đại biểu dự hội thảo “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu”. (Ảnh: Ánh Hồng)

Thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy chuyển đổi số. Điển hình là Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25/2/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 2030 và Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 8/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Bên cạnh đó, tỉnh Lai Châu cũng đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã, thôn, bản, hỗ trợ người dân sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; đào tạo kỹ năng số và thương mại điện tử cho hàng chục nghìn người dân; đưa gần 2.000 sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử, tạo cơ hội phát triển mới cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Ánh Hồng)

Tại hội thảo, các đại biểu tham luận tập trung vào các nội dung: Vai trò của đổi mới sáng tạo với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; ứng dụng công nghệ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới từ nguồn cây dược liệu địa phương; giải pháp quản lý sáng tạo nhằm thúc đẩy thị trường lâm sản ngoài gỗ tại Lai Châu; Lai Châu trong kỷ nguyên số; tích hợp AI để tăng cường năng lực quản trị và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả…

Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu: Thời gian tới, các cấp, ngành trong tỉnh cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong triển khai đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong trong ứng dụng công nghệ số, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới trong toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề nghị, các ngành, địa phương đẩy mạnh liên kết, phối hợp liên ngành, phát huy vai trò của cơ quan, doanh nghiệp, trường học, tổ chức xã hội trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Các đại biểu trao tặng điện thoại thông minh, sim điện thoại cho hộ nghèo, cận nghèo. (Ảnh: Ánh Hồng)

“Tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng số hiện đại, mở rộng vùng phủ sóng 4G/5G, phát triển trung tâm dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, hình thành các mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực tiềm năng của tỉnh; đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng tới mục tiêu "mỗi người dân là một công dân số, mỗi cơ quan, tổ chức là một thực thể số", xây dựng xã hội số văn minh, hiện đại, nhân văn” - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết.

Nhân dịp này, các đơn vị doanh nghiệp viễn thông trong và ngoài tỉnh đã tài trợ và trao tặng 81 điện thoại thông minh, sim điện thoại cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn 2 phường: Tân Phong, Đoàn Kết và 2 xã: Phong Thổ, Tả Lèng.