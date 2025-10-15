Đóng góp của công tác tuyên giáo và dân vận qua 21 năm chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu

Ngày 1/1/2004, tỉnh Lai Châu (mới) được thành lập và đi vào hoạt động với những khó khăn, thách thức của một tỉnh nghèo nhất cả nước; kinh tế - xã hội kém phát triển, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ vừa mới, vừa thiếu; tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, Ngành Tuyên giáo và Dân vận đã khẩn trương, chủ động, từ việc ổn định tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, đến việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhanh chóng đi vào đời sống; tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân các dân tộc chung sức xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Công tác tuyên giáo và dân vận đóng góp quan trọng tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo.

Ngành Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Lai Châu luôn chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc trong tỉnh xóa bỏ các hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh.

Từ xuất phát điểm năm 2004 với 74/86 xã đặc biệt khó khăn; tỷ lệ đói nghèo cao nhất cả nước (trên 31%), nhờ đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống mới có năng suất cao và áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, đã hình thành một số sản phẩm chủ lực như: Chè, quế, cây ăn quả, lúa, cây dược liệu, Sâm Lai Châu...

Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, có 39/106 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tính đến 30/6/2025), đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng cao; toàn tỉnh có 280 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, GRDP bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng.

Tuyên truyền vận động Nhân dân phát triển văn hóa - xã hội, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu. Ngành Tuyên giáo và Dân vận đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy các cấp triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa - xã hội phù hợp với từng địa bàn, đối tượng.

Đến nay, giáo dục và đào tạo có nhiều bước phát triển vượt bậc, quy mô trường lớp được sắp xếp, tổ chức phù hợp, đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ bản đạt chuẩn về trình độ, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng; chất lượng dân số được cải thiện, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống giảm mạnh; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%.

Khôi phục 65 lễ hội truyền thống các dân tộc; phục dựng, bảo tồn 16 lễ hội của các dân tộc Mông, Si La, Hà Nhì, La Hủ; mở các lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể tại cộng đồng; tiếp nhận, sưu tầm, lưu giữ 35.851 hiện vật các dân tộc; bảo tồn tri thức dân gian của dân tộc Hà Nhì, làn điệu dân ca, dân vũ của các dân tộc Hà Nhì, Si La, Mông; toàn tỉnh có 975 đội văn nghệ thôn, bản, tổ dân phố; 16 câu lạc bộ bảo tồn di sản văn hóa văn nghệ dân gian; 45 câu lạc bộ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong trường học.

Hủ tục lạc hậu trong đời sống người dân từng bước được loại bỏ, đã có 594/1.164 hủ tục được xóa bỏ hoặc chuyển đổi tích cực; hình thành trên 100 mô hình tiêu biểu về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh như: Câu lạc bộ thanh niên “Nói không với tảo hôn”, mô hình “Nàng dâu họ Giàng”, “Bản làng không hủ tục”, “Không để trẻ em sinh ra trẻ em”,...

Thông qua các cuộc thi, giải thưởng góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ an ninh, trật tự, chủ quyền biên giới được Ngành Tuyên giáo và Dân vận tham mưu cấp ủy triển khai hiệu quả. Chủ động, linh hoạt nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội; nhạy bén trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nhiều vụ việc phức tạp ở cơ sở sớm được phát hiện, kịp thời tham mưu cấp ủy xử lý dứt điểm không để trở thành điểm nóng; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm; đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, kích động di cư tự do, thành lập Nhà nước Mông; thực hiện tốt hiệp định, quy chế biên giới và các văn bản về quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; triển khai hiệu quả các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự bản”,...

Tham mưu Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp kịp thời quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân; công tác giáo dục lý luận chính trị, truyền thống cách mạng được tăng cường; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết, Kết luận Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, Khóa XIII) về xây dựng Đảng và các quy định nêu gương, quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên được triển khai hiệu quả đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, thực hiện dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ... góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Những kết quả đạt được của công tác tuyên giáo và dân vận qua các giai đoạn lịch sử đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, “đưa Lai Châu cơ bản ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn” (2010); “đưa Lai Châu cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển”(2015); và hôm nay đang ra sức phấn đấu để trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Lai Châu luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra những nhiệm vụ quan trọng đối với Ngành Tuyên giáo và Dân vận của Đảng bộ tỉnh. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, để giữ vững mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, củng cố niềm tin, sự đồng thuận xã hội, Ngành xác định “chuyển đổi số là trọng tâm; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận là nòng cốt; phát huy vai trò của mọi lực lượng tham gia công tác tuyên giáo và dân vận là nhiệm vụ chiến lược”. Tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận, bắt kịp xu thế của thời đại, làm chủ định hướng tư tưởng trên không gian mạng; nối liền không gian, thời gian, đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền, vận động phù hợp với mọi đối tượng, tiếp cận mọi địa bàn. Củng cố, kiện toàn các lực lượng tham gia công tác tuyên giáo và dân vận ở cơ sở; kịp thời triển khai thông suốt, hiệu quả các nhiệm vụ công tác tuyên giáo và dân vận trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phù hợp thực tiễn.