Lượng tồn kho còn lại tại các nước sản xuất có thể tiếp tục giữ giá tiêu ổn định trong ngắn hạn

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (9/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 145.000 – 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 147.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 147.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 145.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 145.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 145.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (9/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng nhẹ với tiêu trắng, tăng nhẹ với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.111 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.749 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đã dao động trong biên độ hẹp suốt hơn một tháng qua. Nhu cầu vẫn yếu, góp phần khiến thị trường nhìn chung kém sôi động. Bên cạnh đó, giá cà phê duy trì ở mức cao khiến nhiều thương nhân chuyển hướng sang mua cà phê, điều này cũng tác động đến thị trường hồ tiêu.

Thông thường vào cuối năm, nhu cầu từ khách hàng quốc tế tăng khoảng 10-15% so với các tháng trước nên trong hai tháng cuối năm, lượng tiêu nhập khẩu dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh. Nguyên nhân do nguồn cung trong nước gần như đã cạn, trong khi vụ thu hoạch mới vẫn chưa bắt đầu.

Một số đại lý cho biết lượng tiêu được người dân đưa ra thị trường không lớn, song sức mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu tạm thời chậm lại khiến giá giảm nhẹ. Việc điều chỉnh này được xem là phản ứng mang tính kỹ thuật sau chuỗi tăng kéo dài từ đầu tháng 11, chứ chưa hình thành xu hướng giảm rõ rệt.

Theo giới chuyên môn, hai yếu tố chính đang tác động đến diễn biến thị trường tiêu trong nước. Thứ nhất, nhu cầu mua vào của doanh nghiệp xuất khẩu tạm thời chậm lại để chờ rõ hơn tín hiệu từ tỷ giá và giá cước vận chuyển. Thứ hai, nguồn cung từ nông dân vẫn hạn chế do phần lớn sản lượng đang được găm hàng kỳ vọng giá cao hơn vào cuối năm.

Tuy giảm nhẹ trong ngắn hạn, nhiều thương nhân dự báo giá tiêu có thể sớm phục hồi trở lại nếu nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường truyền thống như Trung Đông, Mỹ và Liên minh châu Âu tăng mạnh vào cuối quý IV/2025.

Lượng tồn kho còn lại tại các nước sản xuất có thể tiếp tục giữ giá ổn định trong ngắn hạn, ngăn chặn bất kỳ biến động tăng giá đột ngột nào. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi nào trong cán cân cung-cầu hiện tại đều có thể dẫn đến xu hướng tăng giá. Bất kỳ động thái giảm thuế nhập khẩu nào của Mỹ cũng có thể làm tăng nhu cầu mua. Tương tự, bất kỳ hạn chế bất ngờ nào về phía cung, đặc biệt là liên quan đến sản lượng vụ mới tại Việt Nam và Ấn Độ, cũng có thể có tác động tích cực đến giá tiêu.