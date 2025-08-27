Lai Châu: Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh Lai Châu tăng so với cùng kỳ

UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2025. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 38 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Lai Châu tháng 8 năm 2025. (Ảnh: Thảo Vân)

Báo cáo tại phiên họp nêu rõ: Trong tháng 8, các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, bám sát kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2025 của tỉnh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng so với cùng kỳ năm trước như: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (tăng 57%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (tăng 18,2%); tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (tăng 1,3 lần), giá trị hàng địa phương tham gia xuất khẩu (tăng 17,9%); doanh thu vận tải (tăng 11%); số dự án cấp chủ trương đầu tư (tăng 3 dự án) sản xuất nông nghiệp cơ bản đảm bảo mùa vụ.

Tháng 8/2025, nhiều chỉ tiêu kinh tế của Lai Châu tăng so với cùng kỳ năm 2024. (Ảnh: Thảo Vân)

Công tác vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Trung ương. Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục được tăng cường. Các hoạt động khoa học, công nghệ và chuyển đổi số hướng tới thực hiện liên thông, đồng bộ, nhanh, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được triển khai quyết liệt.

Tháng 9, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các xã, phường tiếp tục triển khai đảm bảo chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ đã đề ra.

Ông Lê Văn Lương – Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Thảo Vân)

Kết luận phiên họp, ông Lê Văn Lương – Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các xã, phường cần nỗ lực, chủ động, quyết liệt trong thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng; chuẩn bị tốt các nội dung cho Kỳ họp HĐND sắp tới; kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định đối với các đối tượng chịu sự tác động của sắp xếp tổ chức, bộ máy; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, trồng chè đảm bảo hoàn thành kế hoạch; tăng cường phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh…