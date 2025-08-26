Nông thôn Tây Bắc: Cảm động cuộc gặp mặt người có công, gia đình chính sách tiêu biểu ở Lai Châu

Lai Châu gặp mặt người có công, gia đình chính sách tiêu biểu

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã điểm lại những thành tựu nổi bật của Lai Châu trong phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Lai Châu đã thực hiện mô hình chính quyền tinh gọn, hiệu quả, giảm 892 tổ chức, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đã đạt 65 triệu đồng/năm, sản lượng lương thực có hạt đạt 226 nghìn tấn, và thu ngân sách ước đạt 2.613 tỷ đồng vào năm 2025.

Đại diện các gia đình người có công, gia đình chính sách tiêu biểu ở Lai Châu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thu Trang)

Không chỉ dừng lại ở con số, buổi gặp mặt còn là nơi để những người đồng chí, đồng đội xưa được hội ngộ, chia sẻ. Ông Trần Đình Nho, người nhiễm chất độc da cam ở xã Bình Lư, đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Ông cũng không quên nhắc lại công ơn của những người đã ngã xuống, để lại cho thế hệ sau một cuộc sống hòa bình.

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: “Trong những trang sử hào hùng của dân tộc, có máu xương, mồ hôi, trí tuệ, sự cống hiến của biết bao thế hệ người Việt Nam, trong đó có các Anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng...”. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người đã cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự phát triển của Lai Châu.

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thu Trang)

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác chăm lo cho người có công; chú trọng đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sống cô đơn, và những người có công ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách ưu đãi người có công, gia đình chính sách; quan tâm hơn nữa đến người có công, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, sống cô đơn, không nơi nương tựa, các gia đình người có công ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số…

Tặng quà tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. (Ảnh: Thu Trang)

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu kêu gọi các Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu đi đầu trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Cũng trong dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã trao những phần quà tri ân tới các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, thể hiện sự biết ơn và trân trọng sâu sắc.