Giá tiêu hôm nay tăng mạnh, vượt xa mốc 150.000 đồng/kg, Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) dẫn đầu
28/08/2025 15:29 GMT +7
Giá hạt tiêu trong nước hôm nay tăng lên mức 149.500 - 152.000 đồng/kg. Sự tăng giá đồng loạt tại tất cả các vùng trồng trọng điểm phản ánh cung – cầu ổn định và nhu cầu thu mua trong nước lẫn xuất khẩu vẫn duy trì mạnh.
Giá tiêu hôm nay ở trong nước (28/8)
Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 149.500 - 152.000 đồng/kg.
Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 152.000 đồng/kg.
Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 152.000 đồng/kg.
Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 149.500 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 149.500 đồng/kg.
Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 150.000 đồng/kg.
Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 149.500 đồng/kg.
Giá tiêu trực tuyến hôm nay (28/8)
Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và ổn định với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.150 USD/tấn.
Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.262 USD/tấn.
Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.400 USD/tấn.
Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.600 USD/tấn.
Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.093 USD/tấn.
Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.800 USD/tấn.
Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.240 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.370 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.150 USD/tấn.
Các chuyên gia nhận định, đà tăng giá tiêu này mở ra triển vọng tích cực cho nông dân và doanh nghiệp khi bước vào giai đoạn cuối năm – mùa cao điểm nhập khẩu của Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.
Để nâng cao giá trị, nhiều nông dân đã tham gia Hợp tác xã (HTX). Nhiều HTX đang hướng dẫn người dân trồng tiêu theo hướng hữu cơ đạt chuẩn châu Âu. HTX cũng bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn thị trường.
Không chỉ hỗ trợ về sản xuất, HTX còn đẩy mạnh đào tạo kỹ năng tiếp thị, đàm phán và định giá sản phẩm.
Tiêu Việt Nam kết thúc thu hoạch vào tháng 5/2025 và đa số các hộ nông dân có diện tích nhỏ lẻ đều đã bán ra do không có khả năng giữ hàng. Chỉ những hộ sản xuất với số lượng lớn, giàu có thì mới giữ hàng bán ra theo đợt.
Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2025 đạt 71,8 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này từ đầu năm đến ngày 15/8/2025 lên mức 1,06 tỷ USD.
Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam khởi sắc sau chuỗi ngày tăng giá ở thị trường trong nước. Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu ngàng hàng hạt tiêu đã cán mốc 1 tỷ USD chỉ sau 7,5 tháng của năm 2025.
Theo đánh giá, nguồn cung hạn chế là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp giá tiêu Việt Nam tiếp tục neo ở mức cao. Niên vụ 2025 đã chính thức kết thúc với sản lượng ước đạt 180 nghìn tấn, giảm 10 nghìn tấn so với năm 2024.
Trong bối cảnh thuế quan và cạnh tranh gay gắt, giới chuyên gia nhấn mạnh ngành hạt tiêu Việt Nam cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ và châu Âu, đồng thời đẩy mạnh chế biến sâu và phát triển sản phẩm hữu cơ. Nhu cầu hồ tiêu toàn cầu giai đoạn 2025 – 2030 được dự báo tăng trung bình 3% mỗi năm, tạo ra dư địa lớn nếu Việt Nam tận dụng tốt lợi thế hiện có.
