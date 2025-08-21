Nguồn cung nội địa thấp có thể tác động đến giá tiêu trong ngắn hạn

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (21/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 140.000 – 143.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 143.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 143.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 141.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 141.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 140.000 - 141.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (21/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 8.950 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.151 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.400 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.996 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.240 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.370 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.950 USD/tấn.

Vụ mùa năm 2025 của Việt Nam nhìn chung thuận lợi, thu hoạch hoàn tất vào tháng 4. Những dấu hiệu ban đầu của mùa mưa đang diễn ra cho thấy quá trình ra hoa tích cực và kỳ vọng sơ bộ về vụ mùa 2026 có vẻ khả quan, với điều kiện thời tiết thuận lợi tiếp tục duy trì. Tuy nhiên, các đợt nắng nóng kéo dài có thể gây khó khăn cho sức sống của cây trồng và ảnh hưởng đến hình thành năng suất.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC) IPC, sản lượng hạt tiêu toàn cầu hàng năm ước tính dao động từ 550.000 đến 600.000 tấn, trong đó khối lượng thương mại quốc tế chiếm khoảng 400.000 - 450.000 tấn mỗi năm. Sự chênh lệch này chủ yếu do mức tiêu thụ nội địa chiếm đáng kể tại các quốc gia sản xuất, như Ấn Độ và Indonesia do ngành công nghiệp và thị trường trong nước tiêu thụ phần lớn sản lượng.

Nguồn cung nội địa thấp có thể tác động đến giá tiêu trong ngắn hạn. Giá tiêu giữ ổn định là do thị trường không có nhiều biến động lớn. Tuy nhiên, theo dự báo của giới chuyên gia, xu hướng đi lên của giá tiêu từ nay đến cuối tuần sẽ chiếm ưu thế khi nguồn cung trong nước thấp.

Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết, theo số liệu thống kê của Comexstat, trong 7 tháng đầu năm, Brazil đã xuất khẩu 53.234 tấn hạt tiêu, kim ngạch đạt 332,9 triệu USD, tăng 26,7% về lượng và tăng 101,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024. Giá tiêu xuất khẩu bình quân tăng 59,2% đạt 6.254 USD/tấn.

Việt Nam là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Brazil trong 7 tháng, chiếm 33,3% thị phần với khối lượng đạt 17.726 tấn, tăng 177,7% so với cùng kỳ. Tiếp theo là các thị trường: Ấn Độ: 5.121 tấn, UAE: 4.810 tấn, Senegal: 3.940 tấn và Morocco: 3.734 tấn.