Doanh nghiệp chủ động duy trì hàng tồn kho để ứng phó với biến động giá tiêu

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (19/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 141.000 – 143.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 143.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 143.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 141.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 141.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 141.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (19/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 8.950 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.208 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.400 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.076 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.240 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.370 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.950 USD/tấn.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), 17 ngày đầu tháng 8/2025, Việt Nam xuất khẩu được 10.830 tấn hồ tiêu các loại, kim ngạch xuất khẩu đạt 71,8 triệu USD, so với cùng kỳ tháng 7/2025 xuất khẩu giảm 0,2% tuy nhiên kim ngạch tăng 2,1%.

Thị trường đứng đầu xuất khẩu tiếp tục là Mỹ chiếm 20,4% đạt 2.205 tấn, tăng gần 50% so với cùng kỳ tháng trước. Tiếp theo là Trung Quốc với 963 tấn, UAE: 786 tấn, Thái Lan và Hà Lan lần lượt đạt 550 tấn và 468 tấn.

Trong nửa đầu năm 2025, mặc dù vụ mùa thuận lợi, lượng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam vẫn giảm do các doanh nghiệp chủ động duy trì hàng tồn kho để ứng phó với biến động giá. Dự trữ này giúp tạo sự linh hoạt về nguồn cung trong thời gian tới và có thể góp phần ổn định thị trường tiêu thụ toàn cầu nếu giá cả tiếp tục biến động.

Ngược lại với Việt Nam, Brazil đã thúc đẩy xuất khẩu trong cùng kỳ bằng cách khai thác hiệu quả chênh lệch giá quốc tế. Số liệu của ITC cho thấy lượng hạt tiêu xuất khẩu của Brazil trong 6 tháng đầu năm 2025 tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2024, trị giá tăng mạnh 118,5%. Sự gia tăng xuất khẩu phản ánh một cách tiếp cận thương mại linh hoạt, đặc biệt là vào thời điểm nguồn cung từ Việt Nam bị trì hoãn.

Điểm đáng chú ý trong tháng 6/2025, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam giảm so với tháng trước do áp lực thị trường, trong khi giá tiêu của Brazil vẫn ổn định. Điều này cho thấy nguồn cung của Brazil không bị dư thừa, trong khi nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu tiêu của nước này vẫn ở mức cao.

Tình hình này cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong chiến lược xuất khẩu giữa hai nước. Các doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn tích trữ hàng hóa để ổn định thị trường và duy trì giá, trong khi Brazil phản ứng linh hoạt hơn, xuất khẩu hàng hóa khi giá cao để tối đa hóa lợi nhuận. Đây là hai hướng đi có thể tiếp tục tác động đến thương mại và giá tiêu toàn cầu trong thời gian tới.