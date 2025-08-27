Giá tiêu tăng mạnh, xuất khẩu khởi sắc, ngành tiêu vẫn rất cần đa dạng hóa thị trường

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (27/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 147.600 - 150.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 150.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 150.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 147.600 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 147.600 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 148.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 147.600 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (27/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil tăng, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay tăng với tiêu trắng và ổn định với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.150 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.262 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.600 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.093 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.240 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.370 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.150 USD/tấn.

Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam khởi sắc sau chuỗi ngày tăng giá ở thị trường trong nước. Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu ngành hàng hạt tiêu đã cán mốc 1 tỷ USD chỉ sau 7,5 tháng của năm 2025.

Theo đánh giá, nguồn cung hạn chế là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp giá tiêu Việt Nam tiếp tục neo ở mức cao. Niên vụ 2025 đã chính thức kết thúc với sản lượng ước đạt 180 nghìn tấn, giảm 10 nghìn tấn so với năm 2024.

Giá tiêu nội địa được ghi nhận đã tăng trong 3 tuần qua và đã chạm mốc 150.000 đồng/kg, tuy nhiên giá tiêu xuất khẩu vẫn duy trì ổn định, ngoại trừ tiêu trắng hôm nay tăng lên.

Theo dự báo từ Cục Xuất nhập khẩu và các chuyên gia trong ngành, giá hạt tiêu toàn cầu sẽ tăng trong những tháng còn lại của năm 2025. Mặc dù thị trường hiện đang trong giai đoạn "tạm dừng" do chính sách thuế phức tạp và tâm lý mua hàng chậm lại, nhưng nhu cầu tiêu mua thêm từ các thị trường lớn, đặc biệt là Mỹ, dự kiến sẽ tăng mạnh trở lại.

Trong bối cảnh thuế quan và cạnh tranh gay gắt, giới chuyên gia nhấn mạnh ngành hạt tiêu Việt Nam cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ và châu Âu, đồng thời đẩy mạnh chế biến sâu và phát triển sản phẩm hữu cơ. Nhu cầu hồ tiêu toàn cầu giai đoạn 2025 – 2030 được dự báo tăng trung bình 3% mỗi năm, tạo ra dư địa lớn nếu Việt Nam tận dụng tốt lợi thế hiện có.