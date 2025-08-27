Người dân nuôi cá nước lạnh ở Lào Cai thiệt hại hơn chục tỷ đồng do mưa lũ

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tài sản, cá nước lạnh ở xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai, từ đêm ngày 26/8 đến 15 giờ ngày 27/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, khu vực xã Ngũ Chỉ Sơn có mưa kéo dài, lượng mưa phổ biến từ 20-25mm.

Mưa lớn kéo dài gây lũ ống, lũ quét, khiến hàng loạt ao nuôi cá nước lạnh của người dân trên địa bàn xã Ngũ Chỉ Sơn bị thiệt hại với 53.000 con cá hồi, cá tầm giống bị chết; 81,4 tấn cá tầm nhỡ, cá hồi thương phẩm, cá tầm thương phẩm bị chết hoặc nước lũ cuốn trôi; cùng những thiệt hại về hạ tầng phục vụ sản xuất, nguyên liệu thức ăn chưa sử dụng. Tổng ước tính thiệt hại khoảng 11,882 tỷ đồng.

Ngoài ra, mưa lũ khiến tỉnh lộ 155 đoạn qua địa phận xã Ngũ Chỉ Sơn bị hư hỏng, chính quyền địa phương và Ban Bảo trì đường bộ đã huy động nhân lực, máy móc để hót sạt thông tuyến.



Xã Ngũ Chỉ Sơn huy động gần 200 người tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lũ. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Đối với nạn nhân bị lũ cuốn trôi mất tích, xã huy động lực lượng gần 200 người, chia thành các tổ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm.



Công tác di dời người và tài sản, tính đến 8 giờ sáng ngày 27/8, lực lượng chức năng của xã đã tổ chức di dời 107 hộ, với 464 nhân khẩu từ nơi có nguy cơ sạt lở tới địa điểm an toàn.

Trước đó, vào khoảng gần 13 giờ ngày 26/8, mưa lũ ở thôn Can Hồ Mông, xã Ngũ Chỉ Sơn đã làm anh Vàng A G. và Lý A H. cùng trú tại thôn Can Hồ Mông bị cuốn trôi.



Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Anh Vàng A G. đã được tìm thấy và đưa đi điều trị tại Bệnh viện Sa Pa.