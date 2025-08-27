Di dời khẩn cấp 15 hộ dân ở phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai)
27/08/2025 11:48 GMT +7
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán khẩn cấp 15 hộ dân đến nơi an toàn.
Theo các Bản tin của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai về dự báo lũ, đến sáng ngày 27/8/2025 lũ trên sông Thao tại Trạm Yên Bái đang tiếp tục lên, mực nước là 32,31m, trên báo động 3 là 0,31m.
Tại phường Yên Bái, mưa lũ gây ngập úng cục bộ tại đường Thanh niên, đường Hoàng Văn Thụ, đường Kim Đồng, đường Hoàng Hoa Thám, đường Hồ Xuân Hương đoạn Chợ Bến Đò cũ, với độ sâu từ 0,3m đến 1,0m. Khoảng 100 hộ dân bị nước ngập vào nhà với mức 0,5m, trong đó có 15 hộ phải sơ tán khẩn cấp.
UBND phường Yên Bái đã chủ động xây dựng và thực hiện các phương án phòng chống thiên tai.
Tổ chức lực lượng với tổng số 150 người để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ (trong đó có 100 chiến sĩ công an, cán bộ công chức và dân quân phường; 50 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh). Đến thời điểm hiện tại, 100 hộ dân bị nước ngập vào nhà đã được hỗ trợ di dời tài sản đến nơi an toàn, trong đó 15 hộ dân trong vùng nguy hiểm đã được di dời đến nơi ở an toàn,
Với phương tiện huy động gồm 4 thuyền sắt, 05 xe ô tô, phường đã tiến hành lập chốt chặn, cảnh báo tại các điểm ngập sâu, nguy hiểm và các điểm công trình đang thi công trên các tuyến đường giao thông. Phối hợp với các lực lượng chức năng túc trực, theo dõi sát diễn biến tình hình mưa lũ.
Trong thời gian tới, phường Yên Bái tiếp tục phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn và các cơ quan chức năng để nắm bắt kịp thời diễn biến mưa lũ. Duy trì lực lượng thường trực 24/24 tại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường. Kiểm tra lại toàn bộ các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, nhà ở không an toàn để chủ động phương án sơ tán tiếp theo nếu cần.
Tiếp tục hỗ trợ đời sống cho các hộ dân đã sơ tán, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu như lương thực, nước sạch, thuốc men, chăn màn. Huy động lực lượng và phương tiện để tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.
