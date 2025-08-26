Lào Cai: Mưa lũ làm 1 người mất tích, 3 người thương vong và hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng

Clip: Mưa lũ﻿ tại xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, tính đến 11h ngày 26/8, mưa lũ đã làm 1 người tại xã Khánh Yên bị thương, hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Tổng cộng có 708 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 2 nhà sập hoàn toàn, 15 nhà bị tốc mái trên 70% và 684 nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Để đảm bảo an toàn, chính quyền xã Phong Dụ Thượng đã khẩn cấp di dời 140 hộ dân khỏi các khu vực nguy hiểm.

Ngoài ra, về nông nghiệp, tổng diện tích bị thiệt hại trên 21 ha, trong đó có hơn 13 ha lúa và 5,36 ha ngô. Nhiều công trình công cộng như nhà xưởng, trường học, nhà văn hóa và hệ thống điện cũng bị hư hỏng, đổ gãy. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 5,5 tỷ đồng.



Mưa lũ gây thiệt hại trên 21 ha diện tích nông nghiệp của người dân. Ảnh: NDCC.

Chiều nay (ngày 26/8), theo thông tin từ UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, mưa lũ ở thôn Can Hồ Mông đã làm 2 người bị cuốn trôi. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm. Hiện đã tìm thấy 1 người bị thương và 1 người vẫn đang mất tích.

Cùng với đó, trong quá trình đi kiểm tra vận hành của nhà máy, một công nhân nhà máy thuỷ điện Mây Hồ bất cẩn rơi xuống hồ và tử vong.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại các điểm nóng để chỉ đạo và triển khai công tác khắc phục hậu quả. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã liên tục cập nhật và chuyển các bản tin cảnh báo đến các địa phương, đồng thời chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ".

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, phối hợp với chính quyền địa phương để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân.