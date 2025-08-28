Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị

Sơn La thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền

Ngày 28/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 8 và định hướng công tác tuyên truyền tháng 9/2025. Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 8, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, UBND tỉnh, kịp thời phản ánh các sự kiện chính trị, thời sự quan trọng. Nổi bật là việc tuyên truyền về chuyến làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí. Ảnh: Văn Ngọc

Các cơ quan báo chí cũng tập trung đưa tin đậm nét về hoạt động của lãnh đạo Trung ương trong công tác kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai; các sự kiện chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025); các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến thương mại, quảng bá và tiêu thụ nông sản địa phương. Tình hình mưa lũ, công tác ứng phó, giảm nhẹ thiên tai và khắc phục hậu quả cũng được báo chí phản ánh kịp thời, toàn diện.

Bên cạnh đó, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, quốc phòng – an ninh và đối ngoại được tuyên truyền sâu rộng, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng, bảo đảm an toàn phát sóng và chất lượng nội dung báo chí.

Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban công tác báo chí. Ảnh: Văn Ngọc

Định hướng tuyên truyền tháng 9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Sơn La đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9. Đồng thời, phản ánh công tác chuẩn bị và kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Ngoài ra, báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 9, với mục tiêu tăng trưởng đạt từ 8% trở lên; việc triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính; công tác chuẩn bị năm học mới 2025-2026 và các ngày lễ quan trọng trong tháng.

