Mưa lớn gây lũ ống, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương của Sơn La

Lượng mưa ghi nhận từ 20 giờ ngày 25 đến 8 giờ 30 ngày 26/8 từ 50 - 185,6mm, một số địa phương ghi nhận lượng mưa lớn gồm: Xã Mường Bang đạt 185,6mm; xã Vân Hồ trên 122mm; xã Phù Yên 116mm; xã Mường Cơi 118mm...

Mưa lớn gây ngập úng diện rộng trên địa bàn xã Mường Bang. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Tại xã Gia Phù Mưa lớn kéo dài từ chiều ngày 25/8 đã làm mực nước các sông, suối trên địa bàn xã Gia Phù dâng cao. Tại bản Lìn, nước lũ đã cô lập 7 hộ dân sinh sống bên kia suối Bùa. Tại hộ gia đình ông Lường Văn Thắm, hiện tượng sạt lở đất đã xảy ra ngay sát nhà, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của gia đình.

Tuyến đường từ Suối Bau đi Sập Xa, đoạn qua bản Suối Chèo, bị sạt lở, gây tắc nghẽn giao thông. Hiện mực nước Hồ Thủy điện Suối Sập 3 đã vượt ngưỡng tràn và có thể sẽ phải xả lũ trong thời gian tới. Cảnh báo người dân không đi lại, không đánh bắt cá, vớt củi tại các khu vực nước chảy mạnh.

Mưa lớn gây ngập úng diện rộng trên địa bàn xã Tô Múa. Ảnh: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, từ đêm 24/8 đến nay, trên địa bàn xã Tô Múa đã có mưa to đến rất to, kèm giông gió mạnh, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân. Tính đến 8h sáng ngày 26/8, xã Tô Múa có 6 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 3 nhà bị tốc mái, 1 hộ phải di chuyển khẩn cấp do sạt lở, 2 hộ bị đất đá tràn vào nhà. Mưa lớn gây ngập úng khoảng 5 héc ta lúa mùa. Một số tuyến đường trên địa bàn xã bị chia cắt, sụt lún nghiêm trọng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La chỉ đạo các xã tổ chức trực ban, theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và tổ chức khắc phục hậu quả do mưa lũ. Hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra.

Một số hình ảnh mưa lớn gây ngập úng, sạt lở, lũ ống tại trên địa bàn tỉnh Sơn La