Mưa lớn gây lũ ống, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương của Sơn La
26/08/2025 15:40 GMT +7
Trong đêm ngày 25 và rạng sáng ngày 26/8, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa lớn gây lũ ống, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương.
Lượng mưa ghi nhận từ 20 giờ ngày 25 đến 8 giờ 30 ngày 26/8 từ 50 - 185,6mm, một số địa phương ghi nhận lượng mưa lớn gồm: Xã Mường Bang đạt 185,6mm; xã Vân Hồ trên 122mm; xã Phù Yên 116mm; xã Mường Cơi 118mm...
Tại xã Gia Phù Mưa lớn kéo dài từ chiều ngày 25/8 đã làm mực nước các sông, suối trên địa bàn xã Gia Phù dâng cao. Tại bản Lìn, nước lũ đã cô lập 7 hộ dân sinh sống bên kia suối Bùa. Tại hộ gia đình ông Lường Văn Thắm, hiện tượng sạt lở đất đã xảy ra ngay sát nhà, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của gia đình.
Tuyến đường từ Suối Bau đi Sập Xa, đoạn qua bản Suối Chèo, bị sạt lở, gây tắc nghẽn giao thông. Hiện mực nước Hồ Thủy điện Suối Sập 3 đã vượt ngưỡng tràn và có thể sẽ phải xả lũ trong thời gian tới. Cảnh báo người dân không đi lại, không đánh bắt cá, vớt củi tại các khu vực nước chảy mạnh.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, từ đêm 24/8 đến nay, trên địa bàn xã Tô Múa đã có mưa to đến rất to, kèm giông gió mạnh, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân. Tính đến 8h sáng ngày 26/8, xã Tô Múa có 6 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 3 nhà bị tốc mái, 1 hộ phải di chuyển khẩn cấp do sạt lở, 2 hộ bị đất đá tràn vào nhà. Mưa lớn gây ngập úng khoảng 5 héc ta lúa mùa. Một số tuyến đường trên địa bàn xã bị chia cắt, sụt lún nghiêm trọng.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La chỉ đạo các xã tổ chức trực ban, theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và tổ chức khắc phục hậu quả do mưa lũ. Hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra.
Một số hình ảnh mưa lớn gây ngập úng, sạt lở, lũ ống tại trên địa bàn tỉnh Sơn La
Mưa lũ Sơn La: 1 người chết, hàng ngàn hộ dân mất điện nước, tài sản
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, đợt mưa lũ từ ngày 27.8 đến sáng nay (31.8) đã làm 1 người chết, nhiều tuyến đường, công trình hạ tầng bị sạt lở, ngập úng, hàng ngàn hộ dân bị thiệt hại...
Kinh hoàng mưa lũ Sơn La: Hơn 10 người chết và mất tích
Trận mưa lớn dai dẳng kéo dài từ ngày 24 đến rạng sáng 25.6 đã gây nên thảm họa kinh hoàng tại tỉnh Sơn La, làm hơn chục người chết, mất tích và bị thương.
Mưa lũ Sơn La: Cán bộ y tế vác thuốc đi bộ gần 10 cây số vào rốn lũ
Không chỉ tận tình chăm sóc chu đáo cho những nạn nhân bị thương tích do lũ quét, các y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Mường La (Sơn La) đã vượt suối, cuốc bộ hàng km, mang vác thuốc men, dụng cụ y tế vào chữa trị cho bà con nơi rốn lũ.
Hậu mưa lũ Sơn La: Bé gái suốt 7 ngày đi tìm bố và anh mất tích
Cơn lũ dữ ngày 3.8 đi qua, để lại nhiều thảm cảnh cho người dân xã Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, nhiều gia đình mẹ mất con, em mất anh, bố mất con... Trong đó, tình cảnh của cháu Quàng Thị Xuân (15 tuổi) tại bản Hốc thật thương tâm, đã 7 ngày sau khi cơn lũ đi qua, ngày nào cháu cũng gào khóc đi tìm thi thể bố và anh trai bị nước lũ cuốn trôi.