Lai Châu: Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp đạt 4,93%

UBND tỉnh Lai Châu họp phiên thường kỳ tháng 11

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu tỉnh tới điểm cầu các xã, phường trên địa bàn.

Phiên họp đã tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2025; thảo luận, cho ý kiến vào Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2026 trình HĐND tỉnh kỳ họp sắp tới và cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; xin ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2025…

Năm 2025, GRDP của tỉnh Lai Châu ước tăng 8,2% so với năm 2024. (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Năm 2025, tỉnh Lai Châu đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực. GRDP của tỉnh ước tăng 8,2% so với năm 2024; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. GRDP bình quân đầu người đạt 65,5 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 34,32 triệu đồng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực có hạt của tỉnh Lai Châu đạt 226 nghìn tấn; giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp đạt 4,93%. Công nghiệp và xây dựng duy trì tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức tăng cao, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng chung của tỉnh. Lĩnh vực thương mại – dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh, du lịch đạt 1.205,7 tỷ đồng doanh thu và tổng lượt khách tăng 8,5% so với năm 2024. Hoạt động xuất khẩu hàng địa phương đạt 16,65 triệu USD, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt 13,2%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 duy trì 100%; trung học cơ sở mức độ 2 đạt 100%; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 71,9%...

Đại biểu thảo luận tại phiên họp. (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Trong điều hành ngân sách, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 3.100 tỷ đồng, vượt 30,5% so với dự toán. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,68%. Tỉnh giải quyết việc làm cho 9.493 lao động; đào tạo nghề cho 7.325 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62,4% .

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; phát triển nông nghiệp hàng hóa; giải pháp thực hiện để đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Ông Tống Thanh Hải –Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Kết luận phiên họp, ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu được giao; tập trung rà soát và triển khai quyết liệt các giải pháp phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục quyết liệt trong vấn đề phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét khi thời tiết vẫn đang diễn biến phức tạp…