Nông thôn Tây Bắc: Chuyển biến công tác bình đẳng giới ở Lai Châu

Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số

UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, với chủ đề: "Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số".

Quang cảnh lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, do UBND tỉnh Lai Châu tổ chức. (Ảnh: Ánh Hồng)

Phát biểu tại lễ phát động, ông Trần Đức Hiển - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lai Châu nhấn mạnh: Đây là hoạt động mở đầu cho chiến dịch truyền thông, tuyên truyền sâu rộng trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh. Đây cũng là sự kiện quan trọng, khẳng định quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Bình đẳng giới chính là "chìa khóa vàng" để Lai Châu phát triển bền vững, nâng tầm chất lượng cuộc sống cho người dân.

Thời gian qua, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt nhiều kết quả tích cực. Phụ nữ trong tỉnh ngày càng mạnh dạn tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp. Nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ, phòng chống bạo lực giới được triển khai hiệu quả như "Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh cộng đồng", "Phòng điều tra thân thiện", "Câu lạc bộ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài"…

Ông Trần Đức Hiển - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lai Châu phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: Ánh Hồng)

Tuy nhiên, định kiến giới, tảo hôn, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn ra, nhất là tại vùng sâu, vùng xa. Nhiều phụ nữ và trẻ em gái còn gặp rào cản trong học tập, việc làm, tiếp cận thông tin.

Với chủ đề "Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số" năm 2025, tỉnh Lai Châu kêu gọi các cấp, ngành và toàn xã hội tiếp tục chung tay thực hiện những hành động thiết thực, lan tỏa thông điệp xây dựng cộng đồng an toàn, nhân văn, không bạo lực, nơi phụ nữ và trẻ em gái được bảo vệ, phát huy vai trò trong thời đại số.

Lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên đã tham gia diễu hành trên các tuyến đường. (Ảnh: Ánh Hồng)

Phát biểu hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, chị Vừ Thị Mai Dinh - Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu, khẳng định: Lực lượng đoàn viên, thanh niên sẽ tích cực tham gia các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong cộng đồng; chủ động phòng ngừa bạo lực giới; xây dựng môi trường học đường, môi trường mạng an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với giới trẻ trong kỷ nguyên số, góp phần lan tỏa thông điệp về một xã hội bình đẳng, không bạo lực.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên đã tham gia diễu hành trên các tuyến đường chính, lan tỏa thông điệp bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đến đông đảo người dân.