Lai Châu: 76 vận động viên tham gia hội thao Khối thi đua các cơ quan ngân hàng lần thứ nhất năm 2025

Hội thao Khối thi đua các cơ quan ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lai Châu lần thứ nhất

Hội thao thu hút sự tham gia của 76 vận động viên là cán bộ, nhân viên, người lao động đến từ 5 đơn vị trong Khối thi đua, đó là: Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lai Châu (Trưởng khối thi đua), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Lai Châu, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lai Châu, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Lai Châu, Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Điện Biên – Lai Châu.

Hội thao Khối thi đua các cơ quan ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lai Châu lần thứ nhất năm 2025 thu hút 76 vận động viên tham gia. (Ảnh: Thanh Hoa)

Các vận động viên tham gia thi đấu môn Pickleball ở 2 nội dung: Lãnh đạo và phong trào. Nội dung lãnh đạo thi đấu đôi nam không chia độ tuổi; nội dung phong trào thi đấu đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp ở 2 độ tuổi: từ 40 tuổi trở xuống và trên 40 tuổi.

Hội thao được tổ chức không chỉ nhằm mục đích rèn luyện thể chất, mà còn để hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận đấu kịch tính và hấp dẫn. (Ảnh: Thanh Hoa)

Đây là dịp để rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, công chức, người lao động, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu và học hỏi giữa các đơn vị ngân hàng trên địa bàn.

Thông qua hoạt động này, Khối thi đua mong muốn nâng cao chất lượng phong trào thi đua, tạo động lực để mỗi đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2025.