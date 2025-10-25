Công an tỉnh Lai Châu đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính

Công an tỉnh Lai Châu đơn giản hóa các thủ tục hành chính

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh Lai Châu về công tác cải cách hành chính, kiểm soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn công tác.

Các đại biểu dự hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính do Công an tỉnh Lai Châu tổ chức. (Ảnh: Vương Trang)

Theo đánh giá, công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an Lai Châu có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị. Các thủ tục hành chính được minh bạch, đơn giản hóa; nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian thực hiện, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh Lai Châu đã tiếp nhận tổng số 75.933 hồ sơ (100% hồ sơ trả đúng và trước hạn); tiếp nhận 481 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, không có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Bạch Dương)

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia ý kiến tập trung vào: Thủ tục cấp giấy giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy; công tác cấp, đổi giấy phép lái xe; việc cấp định danh điện tử cho đối tượng người nước ngoài; các thủ tục xuất nhập cảnh; tình trạng vi phạm giao thông của học sinh…

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lai Châu đã trả lời những câu hỏi của các đại biểu trong phạm vi thẩm quyền. Đối với những nội dung kiến nghị không thuộc thẩm quyền hoặc không đủ điều kiện trả lời ngay tại hội nghị, Công an tỉnh sẽ tập hợp chuyển đến đơn vị có thẩm quyền để trả lời bằng văn bản.

Đại tá Khoàng Văn Thương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Trang)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Khoàng Văn Thương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Hội nghị là kênh thông tin quan trọng để đánh giá tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, linh hoạt trong việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử; đổi mới đột phá triển khai dịch vụ công trực tuyến, triển khai sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính “niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR code”…