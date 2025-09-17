Công an tỉnh Lai Châu khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 924V

Công an tỉnh Lai Châu triệt phá đường dây mua bán vũ khí

Theo đó, tháng 3/2024, qua công tác trinh sát tại huyện Mường Tè cũ, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh Lai Châu phát hiện tài khoản Facebook “Linh MT” của Nguyễn Mạnh Linh (SN 1988, trú xã Bum Tở) có dấu hiệu mua bán súng nén hơi PCP, đạn súng và linh kiện lắp ráp.

Linh thường xuyên liên lạc với Ngô Quang Vỹ (trú tại Bắc Ninh) cùng nhiều đối tượng khác để trao đổi, giao dịch. Súng nén hơi, đạn súng và các linh kiện lắp ráp đó được chuyển qua xe khách, dịch vụ giao hàng nhanh, sau khi nhận, Linh bán lại cho nhiều người tại Lai Châu.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Lai Châu) thay mặt Ban Chuyên án báo cáo vụ việc. (Ảnh: Thu Trang)

Xác định đây là đường dây phạm tội tinh vi, liên quan nhiều địa bàn, ngày 8/7/2024, Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu đã tham mưu với Ban Giám đốc báo cáo Bộ Công an. Theo đó, Cục CSHS (Bộ Công an) đã chủ trì, phối hợp cùng Công an Lai Châu và các địa phương xác lập Chuyên án 924V để đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán vũ khí.

Kết quả, Ban Chuyên án đã thu giữ 58 khẩu súng các loại, khoảng 130.000 viên đạn PCP cùng hàng nghìn chi tiết, linh kiện, máy móc chế tạo vũ khí. Riêng tại Lai Châu, lực lượng chức năng bắt giữ 16 đối tượng, thu hàng chục khẩu súng, hàng nghìn viên đạn, nhiều linh kiện, dụng cụ. Ban Chuyên án cũng đã phối hợp với công an cơ sở vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thu Trang)

Phát biểu tại buổi biểu dương, Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Lai Châu là điểm đến của các loại vũ khí và phạm vi, địa bàn hoạt động của các đối tượng rất rộng; đối tượng tinh vi và nhiều thủ đoạn. Chuyên án 924V thực sự là cuộc đấu trí, đấu lực của các lực lượng trong cuộc đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng. Nhờ công tác lãnh, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Bộ Công an; quá trình triển khai, họp bàn, đánh giá chặt chẽ của Ban Chuyên án; sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, Ban Chuyên án đã thành công.

Đây là thành tích, chiến công xuất sắc trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và cũng là chiến công lớn của Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu, sau khi đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Qua đó, thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” để nhân dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong Ban Chuyên án 924V. (Ảnh: Thu Trang)

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu yêu cầu các đơn vị, Ban Chuyên án tiếp tục phối hợp với các địa phương, cục nghiệp vụ của Bộ Công an mở rộng đấu tranh, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý triệt để loại tội phạm này ở Lai Châu; tập trung đấu tranh, vận động các đối tượng còn lại thành khẩn, hợp tác với cơ quan điều tra để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật; làm tốt công tác tuyên truyền để các đơn vị tiếp tục phát huy chiến công, lập nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…

Tại lễ biểu dương, lãnh đạo Phòng Chính trị Công an tỉnh đã công bố thư khen của Bộ Công an đối với các lực lượng tham gia phá thành công chuyên án 924V.