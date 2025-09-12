Lai Châu: Cần tiếp tục triển khai nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung trong giai đoạn mới

Sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lai Châu có nhiều khởi sắc

Trong giai đoạn 2021-2025, HĐND tỉnh Lai Châu đã ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Nghị quyết số 07).

Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lai Châu đã có nhiều chuyển biến quan trọng. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa chủ lực. Toàn tỉnh có 280 cơ sở chăn nuôi theo quy mô trang trại.

Quang cảnh hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Lai Châu quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2026 - 2030. (Ảnh: Thu Trang)

Đến hết năm 2025, chính sách hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết số 07 hết hiệu lực. Trong khi đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu xác định, phát triển nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030 là một trong những chương trình trọng điểm. Theo đó, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ tới, nghị quyết trên cần tiếp tục được ban hành và thực hiện cho phù hợp.

Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, giai đoạn 2026-2030 có 7 nội dung không đề xuất tiếp tục thực hiện; 3 nội dung đề xuất giữ nguyên theo chính sách; 4 nội dung đề xuất tiếp tục thực hiện, nhưng có điều chỉnh một số nội dung. Có 7 nội dung đề xuất mới đó là: hỗ trợ thiết lập hồ sơ cấp mã số vùng trồng; xây dựng bể nuôi cá nước lạnh; đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung; xây dựng các cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc của sản phẩm hàng hóa nông, lâm, thủy sản lưu thông trên thị trường và quản lý tem truy xuất nguồn gốc; chi phí quản lý cho các cơ quan, đơn vị khi triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ.

Đại biểu tham gia ý kiến phản biện về dự thảo Nghị quyết. (Ảnh: Thu Trang)

Tham gia ý kiến phản biện dự thảo, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục đưa nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung trong giai đoạn mới và phải có tính kế thừa, có nội dung mới và phải cụ thể hóa từng chính sách hỗ trợ; khắc phục, sửa đổi một số hạn chế của quá trình thực hiện nghị quyết cũ liên quan đến công nghệ chế biến, quy định diện tích tối thiểu; khả năng tiếp cận chính sách, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế khác.

Cơ quan soạn thảo nghị quyết cần bổ sung cơ sở pháp lý và căn cứ thực hiện; điều chỉnh nội dung, mức hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương. Cần có liên kết trong sản xuất nông nghiệp và tạo điều kiện nguồn vốn sản xuất.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thu Trang)

Đối với nội dung bỏ hỗ trợ nuôi cá lồng, trồng lúa, các đại biểu cho rằng, đây là thế mạnh của tỉnh và là định hướng phát triển được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030, do đó, các cơ quan xây dựng dự thảo nghị quyết cần xem xét, để tiếp tục hỗ trợ đối với 2 nội dung này, đi đôi với đó phải có chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở sản xuất giống thủy sản. Về chi phí hỗ trợ cho công tác quản lý, các đại biểu đề nghị nghiên cứu theo hướng bỏ.

Sau khi nghe các ý kiến phản biện, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu tiếp thu, làm rõ các nội dung, đồng thời chỉ đạo bộ phận tham mưu hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình HĐND, UBND tỉnh trong thời gian tới.